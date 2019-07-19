نيمار: راموس أفضل لاعب واجهته في مسيرتي

الجمعة، 19 يوليه 2019 - 18:57

كتب : FilGoal

نيمار - سيرخيو راموس

اختار نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان، سيرخيو راموس قائد ريال مدريد كأفضل منافس واجهه في مسيرته.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

سيرخيو راموس

النادي : ريال مدريد

باريس سان جيرمان
ريال مدريد

نيمار صرّح: "أفضل لاعب واجهته على الإطلاق هو سيرخيو راموس".

وأضاف على هامش بطولة Red Bull Neymar JRs Five للكرة الخماسية: "إنه قلب دفاع ممتاز، كما أنه قادر على تسجيل الأهداف أيضا".

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وتحوّل نيمار للإشادة بمواطنه فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد: "فينيسيوس لاعب شاب ومع مرور الوقت سيكون لاعبا مذهلا".

وأكمل: "سيكون واحدا من أفضل المتنافسين على الكرة الذهبية، وسيحقق ما يريده".

وأتم: "إنه شخص عظيم ومميز، أتمنى أن يذهب بعيدا في مسيرته لأنه يستحق ذلك".

مستقبل نيمار على المحك في هذه الأيام، إذ ذكرت العديد من التقارير رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان والعودة إلى برشلونة.

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