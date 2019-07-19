مالديني يكشف حقيقة رغبة ميلان في ضم مودريتش

الجمعة، 19 يوليه 2019 - 15:33

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - ريال مدريد

كشف باولو مالديني المدير التقني لنادي ميلان عن حقيقة رغبة ناديه في ضم الكرواتي لوكا مودريتش من صفوف ريال مدريد.\

لوكا مودريتش

النادي : ريال مدريد

ميلان

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد ذكرت أن الروسونيري استفسر عن إمكانية ضم الدولي الكرواتي، وهو ما رد عليه الأسطورة مالديني.

وقال مالديني خلال مؤتمر صحفي لتقديم صفقتي ثيو هيرنانديز وراضي كرونيتش: "مودريتش سيكون لاعبا مناسبا لنا، ولكننا لم نتفاوض بشأنه".

أخبار متعلقة

الأهلي يطلق تطبيقا لخدمة أعضائه في كافة الفروع كونتي يكشف موقف إنتر من ضم لوكاكو إسلام محارب: مصرون على تحقيق لقب الدوري وسنقاتل لتحقيق ذلك

وأضاف "تناقشنا بالفعل مع (ماركو) جيامباولو - المدير الفني - والنادي يبحث عن مواهب صغيرة وقوية، بجانب اللاعبين الذين يتمتعون بالخبرة".

وأوضح "لدينا احتياجات ولكن اللاعبين الكبار يكلفون ماديا، والشيء الأهم في أي قضية ارتكاب أخطاء صغيرة بقدر الإمكان. نعرف أننا يجب أن نمنح جيامباولو الفريق الذي يحتاجه في أقرب وقت".

عقد أفضل لاعب في العالم مع ريال مدريد يمتد إلى موسمين آخرين.

الفرنسي زين الدين زيدان يفضل الإبقاء على خدمات مودريتش للموسم المقبل حتى إذا أبرم صفقات في خط وسط الملكي.

الكرواتي خاض 303 مباراة مع ريال مدريد سجل 17 هدفا وصنع 47 في جميع المسابقات محققا 15 لقبا بقميص الملكي.

اقرأ أيضا

ماركا: إريكسن بديل جيمس في أتليتكو مدريد

أي هذه المنتخبات لم يشارك من قبل في كأس إفريقيا؟

مؤتمر دي ليخت في يوفنتوس: جئت هنا للتطور والفوز بكل البطولات.. ودائما ما كنت مشجعا لهذا الفريق

الزمالك: مفاوضات بنشرقي بدأت يناير الماضي.. وشيكابالا في مرحلة التقييم الآن

أمير مرتضى عن أزمة كهربا: من يستعطف الجماهير الآن بصق عليهم في الملعب

أمير مرتضى: كان يمكننا أن نلعب وديات أمام فرق ضعيفة وننتصر 9.. معسكرنا كان ممتازا

مالديني مودريتش

نرشح لكم

أخر الأخبار

تشكيل نهائي إفريقيا - الجزائر بأسلحتها المعتادة أمام السنغال 13 دقيقة | مصر 2019
مباشر نهائي أمم إفريقيا السنغال ضد الجزائر.. وصول الرئيس الجزائري 17 دقيقة | مصر 2019
أول تعليق من حسن شحاتة على ترشيحه لتدريب منتخب مصر 18 دقيقة | مصر 2019
رسميا – مهاجم ريال مدريد ينتقل إلى الدوري الإيطالي 29 دقيقة | أوروبا
نيمار: راموس أفضل لاعب واجهته في مسيرتي 42 دقيقة | أوروبا
رسميا – الهلال يقرر إيقاف التفاوض مع عمر عبد الرحمن 46 دقيقة | السعودية

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تعرف على عدد صفقات الزمالك "القوية للغاية" وموعد إعلانها 2 خبر في الجول – أشرف صبحي يستطلع رأي حسن شحاتة لتدريب المنتخب.. وأمر واحد يُعطل كل شيء 3 الإسماعيلي لـ في الجول: بامبو ومتولي ودونجا لن يشاركوا أمام الزمالك 4 مصدر مسؤول في الزمالك لـ في الجول: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام كهربا.. وهذا ردنا على فسخ العقد

قد ينال إعجابك