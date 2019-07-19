مالديني يكشف حقيقة رغبة ميلان في ضم مودريتش

كشف باولو مالديني المدير التقني لنادي ميلان عن حقيقة رغبة ناديه في ضم الكرواتي لوكا مودريتش من صفوف ريال مدريد.\

لوكا مودريتش النادي : ريال مدريد ميلان

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد ذكرت أن الروسونيري استفسر عن إمكانية ضم الدولي الكرواتي، وهو ما رد عليه الأسطورة مالديني.

وقال مالديني خلال مؤتمر صحفي لتقديم صفقتي ثيو هيرنانديز وراضي كرونيتش: "مودريتش سيكون لاعبا مناسبا لنا، ولكننا لم نتفاوض بشأنه".

وأضاف "تناقشنا بالفعل مع (ماركو) جيامباولو - المدير الفني - والنادي يبحث عن مواهب صغيرة وقوية، بجانب اللاعبين الذين يتمتعون بالخبرة".

وأوضح "لدينا احتياجات ولكن اللاعبين الكبار يكلفون ماديا، والشيء الأهم في أي قضية ارتكاب أخطاء صغيرة بقدر الإمكان. نعرف أننا يجب أن نمنح جيامباولو الفريق الذي يحتاجه في أقرب وقت".

عقد أفضل لاعب في العالم مع ريال مدريد يمتد إلى موسمين آخرين.

الفرنسي زين الدين زيدان يفضل الإبقاء على خدمات مودريتش للموسم المقبل حتى إذا أبرم صفقات في خط وسط الملكي.

الكرواتي خاض 303 مباراة مع ريال مدريد سجل 17 هدفا وصنع 47 في جميع المسابقات محققا 15 لقبا بقميص الملكي.

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