كرة يد - الفوز الثالث تواليا.. شباب مصر يكتسحون السويد في كأس العالم

واصل منتخب شباب مصر لكرة اليد تحت 21 عاما المقامة في إسبانيا نتائج الجيدة وحقق الفوز الثالث على التوالي بالفوز على السويد.

شباب مصر عززوا صدارتهم لترتيب المجموعة الثانية بعدما ارتفع رصيدهم إلى 6 نقاط بفضل الفوز بنتيجة 32-22.

الشوط الأول انتهى بفوز مصر 14-11 ليعززوا تفوقهم في الشوط الثاني بنتيجة 18-11.

وكان المنتخب المصري قد فاز سابقا على أستراليا 44-17 ونيجيريا 47-30.

ويلتقي المنتخب المصري غدا مع نظيره الكوري الجنوبي في إطار الجولة الرابعة، إذ يحتل الكوريون المركز الرابع بتحقيق فوز وحيد جاء على حساب نيجيريا.

ويتأهل أول أربعة منتخبات إلى الدور ثمن النهائي من بطولة العالم للشباب، وتقع مصر في مجموعة تضم نيجيريا وأستراليا والسويد وفرنسا وكوريا الجنوبية.

وحقق شباب مصر في النسخة الماضية من بطولة العالم للشباب عام 2017 المركز السابع عشر.

وسبق أن فازت مصر باللقب من قبل مرة واحدة عام 1993، والميدالية البرونزية عام 1999 والمركز الرابع ثلاث مرات أعوام 2009 و2011 و2015.

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