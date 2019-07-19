إسلام محارب: مصرون على تحقيق لقب الدوري وسنقاتل لتحقيق ذلك

أبدى إسلام محارب لاعب النادي الأهلي إصراره الشديد على تحقيق لقب الدوري لهذا الموسم.

وقال محارب في تصريحات لموقع الأهلي: "لاعبو الأهلي يقدرون أهمية المرحلة المقبلة التي تشهد استكمال خطوات الفريق لحسم بطولة الدوري، ويعرفون جيدا أهمية التركيز للفوز أمام المقاولون من أجل الاقتراب خطوة جديدة نحو الفوز بالدوري".

وأضاف "قطعنا مشوارا طويلا، وتغلبنا على تحديات عديدة طوال الموسم ونجحنا في تحويل تأخرنا في الترتيب إلى الصدارة، لذلك سنقاتل من أجل التتويج باللقب".

محارب أوضح "اللاعبون يمتلكون دوافع كبيرة والجميع يسعى للمشاركة في مباراتي المقاولون العرب والزمالك من أجل المساهمة في مشوار الفوز باللقب".

وأتم "التتويج بالدوري وإسعاد جماهير النادي هو الأهم في الوقت الحالي".

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب مساء الأحد المقبل، ضمن مؤجلات الدوري.

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