رسميا - أحمد أحمد يعلنها: نهائيا إفريقيا والكونفدرالية من مباراة واحدة بداية من العام المقبل

الخميس، 18 يوليه 2019 - 17:48

كتب : عاطف شادي

دوري أبطال إفريقيا

أعلن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة نهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية من مباراة واحدة بداية من النسخة المقبلة للبطولة.

وأكد أحمد أحمد خلال الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي المقامة حاليا في القاهرة على قرار الكاف بإن نهائي بطولتي الأندية في القارة السمراء سيكون من مباراة واحدة فقط بقرار من المكتب التنفيذي للكاف.

وأضاف "سنتواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم لمعرفة كيفية وضع كراسة شروط لاختيار المدينة المستضيفة للمباراة النهائية".

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وتنطلق النسخة الجديد من بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية منتصف شهر أغسطس المقبل.

ويشارك من مصر 4 فرق في بطولتي الأندية الإفريقية للموسم المقبل وهم الأهلي في دوري الأبطال والمصري في الكونفدرالية.

بالإضافة إلى الزمالك وبيراميدز وسيتم تحديد البطولة التي سيشارك بها كلاهما بعد انتهاء مباريات الأبيض في الدوري المصري.

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حدثت أزمة بين الوداد والترجي بعدما سجل وليد الكارتي لاعب الفريق المغربي هدف التعادل في الدقيقة 59 تم إلغائه بداعي التسلل وتم استئناف اللعب دون الرجوع إلى حكم الفيديو.

اعترض الوداد بشدة على عدم الرجوع للتقنية مطالبين باحتساب الهدف وامتنعوا عن إكمال المباراة، لتتوقف المباراة لأكثر من ساعة ونصف، وتُلغى في نهاية المطاف مُعلنة عن تتويج الترجي للموسم الثاني على التوالي.

بعد المباراة جرت مراسم التتويج بشكل طبيعي وتسلَم أفراد الترجي الميداليات الذهبية، في غياب كامل للاعبي الوداد عن المشهد الختامي، رافضين تسلم الميداليات الفضية.

وحتى الآن لم تصل الأزمة بين الطرفين إلى حل، خاصة وأن كلاهما يرفض إعادة المباراة.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد اتخذ عدة قرارات لتطوير مسابقاته، من ضمنها زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس الأمم إلى 24 منتخبا، بجانب تطبيق تقنية حكم الفيديو.

رسميا.. دوري الابطال وكأس الكونفيدالية، اعتبارا من العام القادم سيكون هناك مباراة واحدة بعد ان حصلت ازمات في مباراتي الذهاب والإياب

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