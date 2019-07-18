تحديد مواعيد التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021.. مصر تبدأ مشوارها في نوفمبر

الخميس، 18 يوليه 2019 - 16:59

كتب : FilGoal

أحمد المحمدي - مصر - أوغندا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) موعد مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021.

وتنطلق التصفيات التأهيلية في أكتوبر المقبل قبل أن تقام مباريات دور المجموعات من نوفمبر 2019 وحتى نوفمبر 2020.

وتقع مصر في التصنيف الأول للتصفيات التي ستقام بنظام المجموعات بواقع 12 مجموعة يتأهل منها المتصدر والوصيف.

أخبار متعلقة

مصر تستضيف حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2019 رسميا - ميكيل يعلن اعتزاله الدولي.. "مصر البلد التي بدأت وأنهي فيها مشواري" ردا على مطالب أحمد.. أبو ريدة: مصر توفر لـ كاف مزايا لا يتمتع بها مقر الاتحاد الدولي أحمد أحمد يطلب تدخل رئيس فيفا لتحصين مقر كاف قانونيا في مصر

وتخوض منتخبات التصنيف الخامس مباريات إقصائية يومي 7 و15 أكتوبر المقبل ليتأهل 4 منهم بجانب 8 منتخبات من المستوى الرابع.

وتضم كل مجموعة أربع منتخبات يتأهل منها الأول والثاني إلى تصفيات أمم إفريقيا المقامة بمشاركة 24 منتخبا.

وجاءت المواعيد كالآتي:

تصفيات المستوى الخامس: يومي 7 و15 أكتوبر 2019

الجولتين 1 و2 من دور المجموعات: 11 و19 نوفمبر 2019

الجولتين 3 و4 من دور المجموعات: 31 أغسطس و8 سبتمبر 2020

الجولة 5 من دور المجموعات: في الفترة من 5 إلى 13 أكتوبر 2020

الجولة 6 والأخيرة: في الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر 2020.

طالع أيضا

مصر تستضيف حفل الأفضل في إفريقيا 2019

مدرب الجزائر: إن لم يشجعنا المصريون في النهائي فلا مشكلة

اختر التشكيل الأمثل في أمم إفريقيا

تعرف على مباريات صلاح الأولى مع ليفربول

سيسيه وبلماضي.. المواجهة الخامسة بين صراع 2001 وخبرات 2019

مصر 2019 مصر أمم إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

مران الأهلي - مباراة ودية مع البلاستيك مساء الجمعة.. وجلسة فنية مع لاسارتي 11 دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك – انتظام ساسي.. وتدريبات منفردة لمصطفى فتحي 51 دقيقة | الدوري المصري
تعرف على قرعة مجموعات تصفيات أمم إفريقيا 2021 ساعة | مصر 2019
تصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون – مجموعة سهلة لـ مصر ساعة | إفريقيا
السيسي يستقبل الرئيس الجزائري قبيل نهائي أمم إفريقيا ساعة | مصر 2019
انتهت - قرعة تصفيات أمم إفريقيا 2021 ساعة | منتخب مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تعرف على عدد صفقات الزمالك "القوية للغاية" وموعد إعلانها 2 خبر في الجول – أشرف صبحي يستطلع رأي حسن شحاتة لتدريب المنتخب.. وأمر واحد يُعطل كل شيء 3 الإسماعيلي لـ في الجول: بامبو ومتولي ودونجا لن يشاركوا أمام الزمالك 4 في الجول يكشف - كيف يخطط كهربا لفسخ التعاقد مع الزمالك من خلال تركيا

قد ينال إعجابك