تحديد مواعيد التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021.. مصر تبدأ مشوارها في نوفمبر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) موعد مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021.

وتنطلق التصفيات التأهيلية في أكتوبر المقبل قبل أن تقام مباريات دور المجموعات من نوفمبر 2019 وحتى نوفمبر 2020.

وتقع مصر في التصنيف الأول للتصفيات التي ستقام بنظام المجموعات بواقع 12 مجموعة يتأهل منها المتصدر والوصيف.

وتخوض منتخبات التصنيف الخامس مباريات إقصائية يومي 7 و15 أكتوبر المقبل ليتأهل 4 منهم بجانب 8 منتخبات من المستوى الرابع.

وتضم كل مجموعة أربع منتخبات يتأهل منها الأول والثاني إلى تصفيات أمم إفريقيا المقامة بمشاركة 24 منتخبا.

وجاءت المواعيد كالآتي:

تصفيات المستوى الخامس: يومي 7 و15 أكتوبر 2019

الجولتين 1 و2 من دور المجموعات: 11 و19 نوفمبر 2019

الجولتين 3 و4 من دور المجموعات: 31 أغسطس و8 سبتمبر 2020

الجولة 5 من دور المجموعات: في الفترة من 5 إلى 13 أكتوبر 2020

الجولة 6 والأخيرة: في الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر 2020.





































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