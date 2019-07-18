مران الزمالك – انتظام ساسي.. وتدريبات منفردة لمصطفى فتحي

الخميس، 18 يوليه 2019 - 19:25

كتب : FilGoal

تدريب خاص لـ ساسي قبل مواجهة الزمالك ونهضة بركان

انتظم فرجاني ساسي لاعب الوسط التونسي الدولي في مران الزمالك اليوم الخميس.

وظهر ساسي في نادي الزمالك من أجل الانتظام في تدريبات الفريق بعد الانتهاء من المشاركة مع المنتخب التونسي في بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر حاليا.

تأتي الخطوة تمهيدا لمشاركة اللاعب في مواجهة الجونة في مسابقة الدوري الممتاز.

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من جهة أخرى، خاض مصطفى فتحي لاعب الفريق، تدريبات منفردة في صالة الجيمانزيوم بالنادي وذلك قبل خوض الفريق تدريباته الجماعية بساعة كاملة.

ويؤدي فتحي تدريبات في الجيم بهدف الوصول لحالة بدنية مثالية بعد التعافي من الإصابة وغيابه لفترة طويلة عن الملاعب.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الجونة على ملعبه يوم الأحد المقبل في الدوري الممتاز.

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