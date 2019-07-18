السيسي يستقبل الرئيس الجزائري قبيل نهائي أمم إفريقيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، السيد عبد القادر بن صالح رئيس جمهورية الجزائر اليوم الخميس في القصر الرئاسي.

وكان السيد سامح شكري وزير الخارجية المصرية حاضرا في الجلسة رفقة الرئيسين المصري والجزائري.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس رحب بأخيه الرئيس الجزائري ضيفا كريما على مصر، وذلك في أول زيارة له إلى الخارج، مثمناً سيادته المستويات المتميزة التي وصلت إليها العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين.

وأشار الرئيس المصري إلى حرص مصر على الدفع قدما بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل الفعال بين الجانبين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية.

وتوجه بالتهنئة لمصر قيادةً وشعباً على النجاح المبهر في استضافة وتنظيم بطولة الأمم الإفريقية على كافة المستويات، معربا عن شكره وامتنانه لروح الأخوة الطيبة وكرم الضيافة والترحاب الذي حظي به المشجعون الجزائريون منذ وصولهم إلى مصر لمؤازرة منتخبهم الوطني، فضلا عن التسهيلات المقدمة من قبل السلطات المصرية لتيسير كافة الإجراءات اللازمة لدخول المشجعين الجزائريين إلى مصر لحضور مباريات البطولة، خاصةً المباراة النهائية.

وأعرب الرئيس السيسي عن خالص الأمنيات بالتوفيق للمنتخب الوطني الجزائري في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، مشيدا سيادته بأداء الفريق الجزائري على مدار البطولة، فضلا عن الروح الرياضية والحس الوطني الذي اتسم به.

ويلتقي منتخب الجزائر مع السنغال مساء غد الجمعة، في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 على استاد القاهرة.

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