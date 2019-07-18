أحمد أحمد: عوائد بطولة إفريقيا في مصر حتى الآن 83 مليون دولار

الخميس، 18 يوليه 2019 - 18:07

كتب : عاطف شادي

أحمد أحمد يعاين استعدادات افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2019

كشف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن العوائد المالية لبطولة الأمم الإفريقية الحالية مصر 2019.

وقال أحمد أحمد خلال الجلسة العامة للاتحاد الإفريقي في القاهرة: "في الوقت الحالي خزينة الكاف بها 20 مليون دولار، سددنا مبلغ 20 مليون دولار من الديون ويتبقى فقط مليوني دولار، لذلك أشكر لجنة التسويق في الاتحاد على عملها الرائع".

وأضاف "الرقم التي أشارت إليه شركة لا جارديير فيما يتعلق بالإيرادات وصل إلى 49 مليون دولار للاتحاد الإفريقي و50 مليون للمبيعات في عام 2015".

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وأكد "أما في بطولة الأمم الإفريقي 2017 في الجابون حققنا عوائد تبلغ 67 مليون دولار، وحتى الآن في بطولة مصر العائد المالي وصل إلى 83 مليون دولار".

وانتقل للحديث عن البطولة قائلا: "قبل البطولة كنت متخوفا من الأمن والتحكيم، ولكن لم تحدث أي أزمات تحكيمية في المباريات وأريد أن أشكر الدولة المصرية على التأمين الرائع للبطولة والمجهود الخرافي المبذول في التنظيم".

وواصل "أشعر أننا على الطريق الصحيح لتطوير الكرة الإفريقية".

واتم تصريحاته "نتحدث عن بطولة أمم تضم 24 منتخبا لأول مرة ومن قبل انطلاقها وتدور حولها الشكوك، لذلك أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على التنظيم الرائع وصديقي هاني أبو ريدة بعدما بذل جهدا كبيرا".

ويقام نهائي بطولة أمم إفريقيا مساء غدا الجمعة بين السنغال والجزائر في استاد القاهرة الدولي.

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