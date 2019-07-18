الرياضية المغربية: تعيين لقجع نائبا ثانيا لأحمد أحمد في كاف

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تعيين المغربي فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم في منصب النائب الثاني لرئيس كاف.

وكشفت قناة الرياضية المغربية عن اتخاذ قرار تعيين لقجع في منصب النائب الثاني على هامش الجمعية العمومية التي أقيمت ظهر اليوم الخميس في القاهرة.

وكان قد صدر قرارا بإقالة بينيك أماجو رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم من منصب النائب الأول لأحمد أحمد.

وبذلك يصبح كونستان عماري رئيس الاتحاد الكونغولي بدلا من أماجو في منصب النائب الأول.

وبذلك يصبح داني جوردن الجنوب إفريقي في منصب النائب الثالث لرئيس الاتحاد الإفريقي.

وأقيمت ظهر اليوم الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بحضور جياني إنفانتيو رئيس الاتحاد الدولي.

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