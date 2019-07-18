سكاي: إنتر حدد قيمة راتب لوكاكو وينتظر موافقة يونايتد

الخميس، 18 يوليه 2019 - 17:11

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - بلجيكا

حدد نادي إنتر ميلان قيمة الراتب المتوقع أن يحصل عليه المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو في حالة انضمامه للنادي الإيطالي.

وكشفت شبكة أخبار "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن نادي إنتر ميلان رصد مبلغ 41 مليون جنيه إسترليني راتبا للمهاجم البلجيكي بعقد يتمد لـ5 مواسم.

أضافت سكاي أن إنتر سيحاول إكمال مفاوضاته مع مانشستر يونايتد في الفترة المقبلة ليحصل على خدمات لوكاكو.

أخبار متعلقة

تقارير: إنتر يحدد كافاني بديلا لـ لوكاكو هل يرحل عن يونايتد؟ لوكاكو سيكشف عن "أمور جديدة" الأسبوع المقبل سكاي: إنتر يُحسن عرضه لضم لوكاكو من مانشستر يونايتد

ويلعب إنتر ميلان ضد مانشستر يونايتد نهاية الأسبوع الجاري وديا في بطولة الأبطال الدولية ومن المنتظر أن يبدأ الطرفين مفاوضات بشأن صفقة لوكاكو.

ويجهز نادي إنتر ميلان عرضا بقيمة 75 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم لوكاكو، على أن يحصل يونايتد على 40 مليون جنيه إسترليني في الصيف الجاري وباقي قيمة الصفقة في العام المقبل.

ويأمل مسؤولو إنتر في حسم الصفقة سريعا من أجل إتاحة الفرصة للشياطين الحمر لتعويض رحيل لوكاكو قبل نهاية سوق الانتقالات الذي ينتهي في التاسع من أغسطس المقبل لأندية الدوري الإنجليزي.

ويتواجد لوكاكو في المعسكر التدريبي للشياطين الحمر في أستراليا استعدادا للموسم الجديد، ثم يلتقي إنتر في سنغافورة السبت المقبل وديا.

وانضم لوكاكو إلى يونايتد قادما من إيفرتون في صيف عام 2017 مقابل 79 مليون إسترليني.

وشارك المهاجم البلجيكي مع يونايتد في 96 مباراة سجل خلالهم 42 هدفا وصنع 13 آخرين.

ويمتلك لوكاكو عقدا مع يونايتد يمتد حتى صيف عام 2022.

اقرأ أيضا

مصر تستضيف حفل الأفضل في إفريقيا 2019

مدرب الجزائر: إن لم يشجعنا المصريون في النهائي فلا مشكلة

اختر التشكيل الأمثل في أمم إفريقيا

تعرف على مباريات صلاح الأولى مع ليفربول

سيسيه وبلماضي.. المواجهة الخامسة بين صراع 2001 وخبرات 2019

لوكاكو مانشستر يونايتد إنتر ميلان

نرشح لكم

أخر الأخبار

مران الزمالك – انتظام ساسي.. وتدريبات منفردة لمصطفى فتحي 18 دقيقة | الدوري المصري
تعرف على قرعة مجموعات تصفيات أمم إفريقيا 2021 33 دقيقة | مصر 2019
تصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون – مجموعة سهلة لـ مصر 36 دقيقة | إفريقيا
السيسي يستقبل الرئيس الجزائري قبيل نهائي أمم إفريقيا ساعة | مصر 2019
انتهت - قرعة تصفيات أمم إفريقيا 2021 ساعة | منتخب مصر
أحمد أحمد: عوائد بطولة إفريقيا في مصر حتى الآن 83 مليون دولار ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تعرف على عدد صفقات الزمالك "القوية للغاية" وموعد إعلانها 2 خبر في الجول – أشرف صبحي يستطلع رأي حسن شحاتة لتدريب المنتخب.. وأمر واحد يُعطل كل شيء 3 في الجول يكشف - كيف يخطط كهربا لفسخ التعاقد مع الزمالك من خلال تركيا 4 الإسماعيلي لـ في الجول: بامبو ومتولي ودونجا لن يشاركوا أمام الزمالك

قد ينال إعجابك