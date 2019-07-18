بلماضي يوضح تصريحاته: لم أقصد أي إساءة.. مرحبا بالجماهير المصرية معنا

أوضح جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر ما يقصده بخصوص تصريحاته عن الجماهير المصرية قبل مواجهة السنغال.

وتحدث جمال بلماضي في المؤتمر الصحفي قبل نهائي أمم إفريقيا، قائلا: " إذا أراد المصريون تشجيعنا فمرحبا بهم، وإن لم يحدث ذلك فلا مشكلة". (طالع التفاصيل)

تصريحات استقبلها البعض بأنها هجوم على الجماهير المصرية، وهو ما نفاه المدرب تماما.

وتواصل الموقع الرسمي لبطولة كأس الأمم مع مسؤولي بعثة الجزائر لتوضيح ما قاله بلماضي، والذي أوضح ما قصده بـ"لم أقصد أي إساءة. ما أقصده هو أن كل فرد حر".

وأضاف "من يريد تشجيعنا فمرحبا به، ومن لا يريد فهذا حقه. لا يمكن أي أحد أن يجبر الآخر على فعل أي شيء".

وواصل "لم أعن أنني لا أريد تشجيع الجماهير المصرية، بل ما قصدته هو أنهم لديهم مطلق الحرية في اتخاذ أي قرار يريدونه".

وتابع "نحن سنكون بخير في كل الأحوال لوجود جماهير حاضرة من الجزائر لمساندتنا، ولكن في النهاية مرحبا بالجماهير المصرية إلى جانبنا".

في التاسعة مساءً على استاد القاهرة يوم الجمعة ينطلق نهائي أمم إفريقيا بين الجزائر والسنغال.

وتلعب الجزائر للمرة الثالثة في نهائي كأس إفريقيا وللمرة الأولى من 29 عاما.

وتبحث الجزائر عن لقبها الثاني بعدما توجت بالكأس في ملعبها في 1990.

بينما السنغال لم تتوج من قبل.

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