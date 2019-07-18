كلوب: ميلنر يلعب بحيوية شاب في أوائل العشرينات

الخميس، 18 يوليه 2019 - 16:28

كتب : FilGoal

جيمس ميلنر - ليفربول

يشعر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن لاعبه جيمس ميلنر البالغ من العمر 33 عاما يلعب وكأنه في بداية العشرينات من عمره.

جيمس ميلنر

النادي : ليفربول

ليفربول

ويبدأ ميلنر موسمع الخامس في أنفيلد، وفسر كلوب سبب تأثير لاعب خط الوسط الحائز على دوري أبطال أوروبا على حيوية فريقه، داخل الملعب وخارجه.

وأجاب كلوب عند سؤاله عما إذا كان قد عمل مع لاعب مثل ميلنر من قبل بقوله: "لم يكن هناك الكثير، لقد أنعم الله علي بعض اللاعبين مثل ميلنر، سيباستيان كيل، على سبيل المثال، في دورتموند كان لاعبًا أكثر خبرة في فريق صغير جدًا وكان قائدًا في ذلك الفريق، مثل ميلنر".

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وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "أعتقد أن ميلنر قام بتطوير كرة القدم لديه كثيراً في السنتين أو الثلاث سنوات الماضية".

وواصل "سلوكه رائع. ميلي هو رجل رياضي، في كل رياضة يقوم بها فهو رائع. لولا ميلي لما كان ذلك ممكنًا. يجيد هذا النوع من المحادثات الخارجة قليلًا في غرف الملابس، لا أستطيع أن أفعل هذا، هذه الأشياء التي تقولها في غرفة ارتداء الملابس التي لا يُسمح لي أن أقولها علنًا".

وأكمل "لدينا العديد من القادة في الفريق، جوردن هندرسون بالطبع، ميلنر، جيني فينالدوم، فيرجيل فان دايك، كل هؤلاء الرجال، فهم بطريقة مختلفة جميعًا قادة للفريق. إنهم يعرفون ماذا يفعلون وسيستمرون في ذلك لموسم جديد".

وأتم "يبدو ميلنر مرة أخرى في الموسم السابق مثل إنه في أوائل العشرينات من عمره، لكنه يعرف ذلك، ونحن نحاول احترام ذلك. لكنه لا يتوقف عن العمل في المباريات فقط، في التدريب يقوم بنفس الأمر".

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