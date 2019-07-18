مدافع ليفربول: التتويج بدوري الأبطال زاد من الجوع للألقاب

يعتقد أندي روبرتسون مدافع ليفربول أن تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم زاد من جوع الريدز للفوز بالألقاب بعد تذوق شعور البطل.

وقال روبرتسون إن المزاج السائد بين الفريق بعد الفوز بالكأس الأوروبي قد زاد من الجوع للألقاب وأوضح "لدينا مباريات كبيرة خارج الملعب، مانشستر سيتي في ويمبلي في الدرع الخيرية. بالطبع، إنها المباراة قبل بداية الموسم مباشرةً، لكنك لا تزال تلعب في ملعب ضخم ضد أحد أكبر منافسيك.

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "نعم سنواجه تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي. لكن اللقاء الأهم هو نورويتش لجعل بداية الدوري بداية جيدة".

على الرغم من التركيز بشدة على المباراة الافتتاحية للدوري أمام نوريتش سيتي يوم 9 أغسطس، إلا أن هذه المباراة تقع بين مباراتين هامتين هما الدرع الخيرية وكأس السوبر الأوروبي.

وأردف الأسكتلندي "الشعور كأبطال يجب أن نستخدمه الآن كدافع، لقد كان الموسم الماضي مختلفًا تمامًا، فقد استخدمنا خيبة الأمل وحزن خسارة دوري الأبطال في 2018 كحافز لعدم التواجد في هذا الموقف مرة أخرى".

واستطرد "ربما لهذا السبب كان لدينا الكثير من الانتصارات في اللحظة الأخيرة، نحتاج هذا الموسم إلى استخدام هذا الشعور بالتواجد في تلك الحافلة ورفع الكأس لدفعنا إلى الأمام. نريد المزيد من هذا الشعور. سيكون ذلك في أذهاننا للموسم المقبل".

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