رسميا - لاعب سان جيرمان ينتقل إلى لايبزيج

الخميس، 18 يوليه 2019 - 13:26

كتب : FilGoal

لاعبو باريس سان جيرمان بحتفلون بالهدف الأول في مرسيليا

أعلن باريس سان جيرمان يوم الخميس رحيل لاعب الوسط الفرنسي كريستوفر نكونكو إلى لايبزيج الألماني.

ووقع نكونكو على عقد يربطه بالفريق الألماني لمدة خمسة أعوام.

اللاعب البالغ من العمر 21 عاما تدرج في صفوف فرق الناشئين بسان جيرمان قبل أن ينضم للفريق الأول.

أخبار متعلقة

مدافع ليفربول: أنا جاهز ولكن الأمر في يد كلوب دي ليخت: كنت مفتونا بفن الدفاع الإيطالي بسبب مالديني وباريزي تقارير: إنتر يحدد كافاني بديلا لـ لوكاكو تقارير: صراع إيطالي للظفر بخدمات نيكولاس بيبي

وفشل نكونكو في فرض نفسه على توماس توخيل المدير الفني للفريق الباريسي، إذ شارك في 22 مباراة فقط الموسم الماضي، 13 بينهم كأساسي.

كما أعلن النادي الباريسي رحيل فيرجيليو بوستولاتشي إلى نادي ليل بشكل رسمي.

يذكر أن سان جيرمان مضطر لبيع بعض لاعبيه للتقيد بقانون اللعب المالي النظيف.

فقد ضم النادي 5 صفقات حتى الآن هذا الصيف، آخرها عبده ديالو مدافع بروسيا دورتموند يوم الأربعاء.

الصفقة كانت الخامسة لسان جيرمان هذا الصيف بعدما أعلن ضم الإسباني بابلو سارابيا من صفوف إشبيلية الإسباني بعقد يمتد لخمس مواسم.

ثم مواطنه الإسباني أندرير هيريرا في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

قبل أن يعلن ضم الحارس البولندي مارسين بولكا لمدة عامين، ثم صفقة ميتشيل باكر مدافع أياكس الشاب بعقد يمتد لـ4 سنوات حتى 30 يونيو 2023.

طالع أيضا

كاف يغير حكم نهائي كأس إفريقيا

رسالة من رئيس الزمالك إلى كهربا

تقرير: التماس من السنغال لإشراك مدافعها في نهائي كأس إفريقيا

الاتحاد يضم لاعب الزمالك

تقرير: زيدان قد يحضر نهائي كأس إفريقيا

باريس سان جيرمان كريستوفر نكونكو لايبزيج

نرشح لكم

أخر الأخبار

مدافع ليفربول: التتويج بدوري الأبطال زاد من الجوع للألقاب 8 دقيقة | أوروبا
رسميا - إيقاف دانييل ستوريدج بسبب المراهنات 19 دقيقة | أوروبا
مؤتمر سيسيه: التفاصيل تلعب دورا فارقا في تحديد البطل أمام الجزائر 27 دقيقة | مصر 2019
عضو المصري لـ في الجول: أموتو مستمر مع الفريق رغم عرض الوحدة الجيد 44 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر بلماضي: أناشد الجزائريين بعدم الخروج عن النص.. ولن نجبر المصريين على تشجيعنا 44 دقيقة | مصر 2019
رسميا - لاعب سان جيرمان ينتقل إلى لايبزيج 45 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تعرف على عدد صفقات الزمالك "القوية للغاية" وموعد إعلانها 2 خبر في الجول – أشرف صبحي يستطلع رأي حسن شحاتة لتدريب المنتخب.. وأمر واحد يُعطل كل شيء 3 في الجول يكشف - كيف يخطط كهربا لفسخ التعاقد مع الزمالك من خلال تركيا 4 الإسماعيلي لـ في الجول: بامبو ومتولي ودونجا لن يشاركوا أمام الزمالك

قد ينال إعجابك