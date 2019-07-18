رسميا - لاعب سان جيرمان ينتقل إلى لايبزيج

أعلن باريس سان جيرمان يوم الخميس رحيل لاعب الوسط الفرنسي كريستوفر نكونكو إلى لايبزيج الألماني.

ووقع نكونكو على عقد يربطه بالفريق الألماني لمدة خمسة أعوام.

اللاعب البالغ من العمر 21 عاما تدرج في صفوف فرق الناشئين بسان جيرمان قبل أن ينضم للفريق الأول.

وفشل نكونكو في فرض نفسه على توماس توخيل المدير الفني للفريق الباريسي، إذ شارك في 22 مباراة فقط الموسم الماضي، 13 بينهم كأساسي.

كما أعلن النادي الباريسي رحيل فيرجيليو بوستولاتشي إلى نادي ليل بشكل رسمي.

✍️🔄 فيرجيليو بوستولاتشي ينضم رسمياً ونهائياً إلى نادي @losclive. باريس سان جيرمان يتمنى حظاً موفقاً للاعب في بقية مشواره. pic.twitter.com/Uhbb17T9HU — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) July 18, 2019

يذكر أن سان جيرمان مضطر لبيع بعض لاعبيه للتقيد بقانون اللعب المالي النظيف.

فقد ضم النادي 5 صفقات حتى الآن هذا الصيف، آخرها عبده ديالو مدافع بروسيا دورتموند يوم الأربعاء.

الصفقة كانت الخامسة لسان جيرمان هذا الصيف بعدما أعلن ضم الإسباني بابلو سارابيا من صفوف إشبيلية الإسباني بعقد يمتد لخمس مواسم.

ثم مواطنه الإسباني أندرير هيريرا في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

قبل أن يعلن ضم الحارس البولندي مارسين بولكا لمدة عامين، ثم صفقة ميتشيل باكر مدافع أياكس الشاب بعقد يمتد لـ4 سنوات حتى 30 يونيو 2023.

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