مدافع ليفربول: أنا جاهز ولكن الأمر في يد كلوب

أصبح أندي روبرتسون مدافع ليفربول جاهزا للمشاركة مع فريقه في فترة الإعداد للموسم الجديد بعدما خضع لعملية جراحية الأسبوع الماضي.

عاد اللاعب الدولي الاسكتلندي إلى ميلوود يوم السبت الماضي، لكن برنامجه التحضيري قبل الموسم تأخر قليلاً بسبب جراحة في يده.

وقال روبرتسون لموقع ناديه "الأمر متروك ليورجن كلوب ولكن أعتقد أنني مستعد لمباراة يوم الجمعة".

وأضاف "سنكتشف قريباً! ولكن فيما يتعلق بيدي، يمكنني فقط أن ألّفها وسأكون على مايرام ، لذلك أنا سعيد".

وكان روبرتسون جزءًا من الفريق الذي سافر إلى الولايات المتحدة لحضور جولة الريدز التحضيرية، وقد تلقى أخبار إيجابية حول تعافيه من الإصابة بعد جلسة تدريب صباح الأربعاء.

الظهير الأيسر جاهز للمشاركة في المباريات الثلاث المقررة في أمريكا - بما في ذلك ضد بوروسيا دورتموند في استاد نوتردام ليلة الجمعة إذا تم اختياره من قبل المدير.

وواصل "كل ما يفعله كلوب متروك له. لكن من الواضح أنني سأحصل على وقت للعب هنا، اتطلع إلى العودة إلى الملعب واللعب مرة أخرى. لدينا عدة مباريات كبيرة قادمة".

وحول تأثير الإصابة الغريبة التي حدثت في يده اليمنى، أوضح: "ربما كانت واحدة من أكثر الأمور إحباطًا. إنها المرة الأولى التي أشعر فيها بتحسن في يدي، كان الأمر مرهقًا بعض الشيء وإذا كنت قد أُصبت بشئ غريب كهذا، فمن الجيد انه تم حل المشكلة".

وأتم "من المحتمل أن تكون الإصابة قد أضاعت علي هذا الأسبوع الأخير من عطلتي، لكن كان كل شيء جيدًا، كان علي أن أتعافى سريعًا ولحسن الحظ هذا ما حدث".

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