مدافع ليفربول: أنا جاهز ولكن الأمر في يد كلوب

الخميس، 18 يوليه 2019 - 13:16

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - ساوثامبتون

أصبح أندي روبرتسون مدافع ليفربول جاهزا للمشاركة مع فريقه في فترة الإعداد للموسم الجديد بعدما خضع لعملية جراحية الأسبوع الماضي.

عاد اللاعب الدولي الاسكتلندي إلى ميلوود يوم السبت الماضي، لكن برنامجه التحضيري قبل الموسم تأخر قليلاً بسبب جراحة في يده.

وقال روبرتسون لموقع ناديه "الأمر متروك ليورجن كلوب ولكن أعتقد أنني مستعد لمباراة يوم الجمعة".

أخبار متعلقة

دي ليخت: كنت مفتونا بفن الدفاع الإيطالي بسبب مالديني وباريزي تعرف على مباريات صلاح الأولى مع ليفربول وإمكانية مشاركته فيها كلوب: هذا الصيف لن يكون أكبر سوق انتقالات لليفربول رويس مشيدا بكلوب: كان حيوانا

وأضاف "سنكتشف قريباً! ولكن فيما يتعلق بيدي، يمكنني فقط أن ألّفها وسأكون على مايرام ، لذلك أنا سعيد".

وكان روبرتسون جزءًا من الفريق الذي سافر إلى الولايات المتحدة لحضور جولة الريدز التحضيرية، وقد تلقى أخبار إيجابية حول تعافيه من الإصابة بعد جلسة تدريب صباح الأربعاء.

الظهير الأيسر جاهز للمشاركة في المباريات الثلاث المقررة في أمريكا - بما في ذلك ضد بوروسيا دورتموند في استاد نوتردام ليلة الجمعة إذا تم اختياره من قبل المدير.

وواصل "كل ما يفعله كلوب متروك له. لكن من الواضح أنني سأحصل على وقت للعب هنا، اتطلع إلى العودة إلى الملعب واللعب مرة أخرى. لدينا عدة مباريات كبيرة قادمة".

وحول تأثير الإصابة الغريبة التي حدثت في يده اليمنى، أوضح: "ربما كانت واحدة من أكثر الأمور إحباطًا. إنها المرة الأولى التي أشعر فيها بتحسن في يدي، كان الأمر مرهقًا بعض الشيء وإذا كنت قد أُصبت بشئ غريب كهذا، فمن الجيد انه تم حل المشكلة".

وأتم "من المحتمل أن تكون الإصابة قد أضاعت علي هذا الأسبوع الأخير من عطلتي، لكن كان كل شيء جيدًا، كان علي أن أتعافى سريعًا ولحسن الحظ هذا ما حدث".

طالع أيضا

كاف يغير حكم نهائي كأس إفريقيا

رسالة من رئيس الزمالك إلى كهربا

تقرير: التماس من السنغال لإشراك مدافعها في نهائي كأس إفريقيا

الاتحاد يضم لاعب الزمالك

تقرير: زيدان قد يحضر نهائي كأس إفريقيا

ليفربول أندي روبرتسون

نرشح لكم

أخر الأخبار

مدافع ليفربول: التتويج بدوري الأبطال زاد من الجوع للألقاب 6 دقيقة | أوروبا
رسميا - إيقاف دانييل ستوريدج بسبب المراهنات 17 دقيقة | أوروبا
مؤتمر سيسيه: التفاصيل تلعب دورا فارقا في تحديد البطل أمام الجزائر 25 دقيقة | مصر 2019
عضو المصري لـ في الجول: أموتو مستمر مع الفريق رغم عرض الوحدة الجيد 42 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر بلماضي: أناشد الجزائريين بعدم الخروج عن النص.. ولن نجبر المصريين على تشجيعنا 42 دقيقة | مصر 2019
رسميا - لاعب سان جيرمان ينتقل إلى لايبزيج 43 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تعرف على عدد صفقات الزمالك "القوية للغاية" وموعد إعلانها 2 خبر في الجول – أشرف صبحي يستطلع رأي حسن شحاتة لتدريب المنتخب.. وأمر واحد يُعطل كل شيء 3 في الجول يكشف - كيف يخطط كهربا لفسخ التعاقد مع الزمالك من خلال تركيا 4 الإسماعيلي لـ في الجول: بامبو ومتولي ودونجا لن يشاركوا أمام الزمالك

قد ينال إعجابك