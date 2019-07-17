مدرب إيفرتون يوضح موقف نجم السنغال بعد التعاقد مع ديلف

نفي ماركو سيلفا المدير الفني لإيفرتون أن يكون التعاقد مع فابيان ديلف يأتي خطوة لرحيل إدريسا جاي لاعب وسط الفريق.

ويستعد إدريسا جانا جاي لخوض نهائي أمم إفريقيا مع السنغال ضد الجزائر يوم الجمعة المقبل.

وقال ماركو سيلفا: "جاي يعد لاعبا لنا، وبالطبع إذا قررنا الاستغناء عنه سنقوم بالتعاقد مع لاعب بديل".

وأضاف في تصريحات نقلتها "سكاي سبورتس" الإنجليزية "نحن نتحدث عن لاعب خاض كل مباريات الفريق في الموسم الماضي".

وأتم "إذا رحل جاي سنقوم بالتعاقد مع لاعب بديل، التعاقد مع ديلف لم يكن بسبب نية الاستغناء عن جاي".

وكان إيفرتون قد تعاقد مع ديلف من مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. (طالع التفاصيل)

العديد من التقارير الصحفية أشارت إلى رغبة باريس سان جيرمان في التوقيع مع جاي، إلا أن لاعب وسط السنغال صرح أنه يضع كامل تركيزه في بطولة إفريقيا حاليا. (طالع التفاصيل)

ويلعب جاي مع إيفرتون منذ موسم 2016-2017 بعدما انتقل للفريق قادما من أستون فيلا.

وخاض جاي مع إيفرتون 108 مباراة سجل فيها 4 أهداف وصنع 5 أهداف.

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