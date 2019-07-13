إدريسا جانا: الانتقال لـ سان جيرمان؟ كامل تركيزي مع السنغال الآن

رفض إدريسا جانا جاي لاعب وسط إيفرتون ونجم السنغال التعليق على أخبار انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

وربطت العديد من التقارير انتقال جاي إلى باريس سان جيرمان في صيف الانتقالات الحالي مقابل 30 مليون يورو.

وقال جاي للصحفيين: "لقد تحدث معي الناس حول هذا الموضوع، لكن الآن أنا في كامل تركيزي للفوز بهذه المسابقة (أمم إفريقيا)".

وأضاف "سيكون لدينا الوقت للحديث بعد المسابقة إذا استمر اهتمام باريس سان جيرمان".

وأتم "لا استطيع أن أتحدث الآن، وأؤكد أنني أصب كامل تركيزي للبطولة".

















ويلعب جاي مع إيفرتون منذ موسم 2016-2017 بعدما انتقل للفريق قادما من أستون فيلا.

وخاض جاي مع إيفرتون 108 مباراة سجل فيها 4 أهداف وصنع 5 أهداف.

وستخوض السنغال مباراة نصف نهائي أمم إفريقيا ضد تونس غدا الأحد على ملعب الدفاع الجوي.

وسجل جاي هدف انتصار السنغال على منتخب بنين في ربع نهائي أمم إفريقيا.

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