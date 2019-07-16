تمهيدا للإعلان عن الصفقة.. بالفيديو – يوفنتوس يُعلن وصول دي ليخت إلي إيطاليا

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 - 22:38

كتب : محمد يسري

ماتياس دي ليخت - أياكس - الصورة من موندو ديبورتيفو

وصل ماتياس دي ليخت مدافع أياكس الهولندي إلى إيطاليا لإتمام تعاقده مع نادي يوفنتوس.

ونشر الحساب الرسمي ليوفنتوس عبر تويتر "فيديو" لوصول المدافع الهولندي إلى إيطاليا.

وظهر دي ليخت وهو يقول "أهلا بمشجعي البيانكونيري، أنا ماتياس، سعيد بتواجدي هُنا".

ساعات قليلة تفصل دي ليخت عن الانتقال الرسمي إلى يوفنتوس، بعدما اتفق الفريق الإيطالي على كل شيء مع النادي الهولندي.

وبحسب صحيفة "تليجراف" الهولندية فإن يوفنتوس الإيطالي سيدفع 70 مليون يورو إلى أياكس، مقابل الظفر بخدمات مدافعه ماتيس دي ليخت، وفقا للصحيفة الهولندية.

دي ليخت اتفق بالفعل في وقت سابق على الشروط الشخصية مع يوفنتوس، ليتحول النادي الإيطالي للمفاوضات مع نادي أياكس وهدفه الوصول لاتفاق نهائي بضم صاحب الـ 19 عاما، وهو ما حدث بالفعل.

راتب دي ليخت الذي سيتمم عامه الـ 20 في شهر أغسطس المقبل، سيقدر بـ 12 مليون يورو في الموسم الواحد، وحتى عام 2024، وفقا لـ سكاي.

ولعب دي ليخت 55 مباراة مع أياكس الموسم المنقضي، ونجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة 4، وتحصل على 3 بطاقات صفراء ولم يُطرد في أي مناسبة.

وقاد دي ليخت، أياكس رفقة زملائه لتحقيق لقب الدوري الهولندي لأول مرة خلال الموسم المنصرم منذ موسم 2013-2014 كما توج بطلا لكأس هولندا هذا الموسم لأول مرة منذ عام 2010.

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