قدم نادي بريبرام التشيكي عرضا للأهلي من أجل ضم عمرو جمال مهاجم الفريق.

عمرو جمال النادي : الأهلي الأهلي

وعلم FilGoal.com أن العرض المقدم من أجل الحصول على خدمات عمرو جمال لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وضع بند نية الشراء.

ويدرس الأهلي العرض المقدم لضم اللاعب من الناحيتين المالية والفنية قبل حسم الموقف النهائي.

ومن المقرر أن يستشير مجلس إدارة الأهلي، مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق قبل مناقشة العرض المادي مع النادي التشيكي.

وكان بريبرام مهددا بالهبوط في الموسم المنقضي، لكن ضمن الاستمرارفي الدوري التشيكي الممتاز بعد خوض مباراة الملحق.

وحصل بريبرام على المركز الرابع عشر، وتلعب الفرق من المراكز 11 إلى 16 ملحقا عن طريق المواجهات المباشرة بينهم ليهبط الأخير ويستمر الثلاثي الأول.

بينما يلعب الفريقان المتبقيان مباراتين فاصلتين لتحديد الهابط الثاني وتعادل بريبرام ذهابا 3-3 قبل أن يتعادل إيابا على أرضه سلبيا بدون أهداف.

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