خالد جلال للاعبي الزمالك: بأيدكم حسم الدوري.. لا تستمعوا لأي شيء يُقال عنكم

حفز خالد جلال المدير الفني لنادي الزمالك لاعبي فريقه خلال جلسة عقدها على هامش مران الفريق اليوم الثلاثاء.

ويستعد الزمالك لاستئناف مباريات الدوري المصري بمواجهة الجونة يوم 21 يوليو المقبل.

وقال خالد جلال للاعبي الزمالك: "أرجوكم أطلب منكم جميعا عدم التركيز مع أي أشياء ستُقال عنكم في الفترة الحالية".

وأوضح "لا صحة لرحيل أي عُنصر عن الفريق، جميعكم عناصر أساسية بالنسبة لي".

وتابع "أطلب منكم التركيز في مباريات الدوري المتبقية".

وأتم "الفوز بلقب الدوري بأيدكم أنتم فقط، وليس بيد أي فريق أخر، أثق بكم جدا".

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 68 نقطة من 31 مباراة.

ويتبقى للزمالك 3 مباريات في الدوري ضد الجونة والإسماعيلي والأهلي على الترتيب.

ويتصدر الأهلي جدول لدوري برصيد 72 نقطة من 32 مباراة.

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