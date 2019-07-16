في عالم NBA.. كوكب الأرض دار حول "أين سيذهب كاواي"

أين سيذهب كاواي؟

السؤال الأهم والأبرز الذي انتظر الجميع الإجابة عليه مع فتح سوق الانتقالات الحرة للاعبين الذين انتهت عقودهم مع فرقهم لدوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين NBA.

كاواي ليونارد – كيفين دورانت – كايري إيرفينج – كلاي تموسون – كيمبا والكر – داميان ليلارد.. وغيرهم من نجوم الـNBA انتهت عقودهم مع فرقهم بنهاية الموسم الماضي، وسط اهتمام وترقب من كل محبي ومتابعي اللعبة في كوكب الأرض منتظرين ماذا سيحدث لمستقبلهم وأين سيلعبون في الموسم المقبل.

لكن يبقى السؤال الأهم مع فتح سوق الانتقالات الحرة " Free Agency" هو أين سيذهب كاواي؟

كاواي ليونارد.. بطل الموسم الماضي في الـNBA والفائز باللقب مع فريق تورونو رابتورز. وهو اللقب الوحيد في تاريخ الفريق الكندي.

بل لقب الـNBA الوحيد في تاريخ كندا بالكامل ومن جاء به هو كاواي الذي حصد جائزة الـFMVP كأفضل لاعب في النهائي.

ليس هذا فقط الذي جعل السؤال الأهم في فترة الانتقالات الحرة أين سيذهب كاواي والاهتمام به وبمستقبله أكثر من باقي نجوم اللعبة أمثال كيفين دورانت نجم جولدن ستيت واريورز أو كايري إيرفينج نجم بوسطن سيلتيكس.

أيضا لأن قصة كاواي ليونارد كانت ملهمة للجميع وما فعله جعل البعض يصنفه ضمن أساطير اللعبة عبر التاريخ، ولم لا هو الفائز بلقب الـNBA مرتين مع فريقين مختلفين.

القاتل الهادئ

هو اللقب الذي تصف به الجماهير كاواي ليونارد.

هادئ دائما في الملعب، يلعب بثقة والكرة في يده تنفذ ما يطلبه منها.

يدافع بهدوء ويهاجم بهدوء ولا ينفعل أبدا حتى تعبيرات الوجه لا تظهر عليه، لا يحتفل بالفوز ولا يحزن للهزيمة.. فقط يظل هادئا.

البعض أرجع هدوء كاواي ليونارد وقلة حديثه للصحافة ووسائل الإعلام وعدم ظهوره في أي مقابلات تليفزيونية بسبب تأثره بحادثة وفاة والده عام 2008.

حادث بشع تعرض له والد كاواي ليونارد عندما لقي مصرعه إثر إطلاق النار عليه في كاليفورنيا مسقط رأسه.

ليصبح كاواي يتيم الأب وهو في سن السابعة عشر ويكون هو الأمل الوحيد لأسرته.

بعد 3 أعوام من مقتل والده أختير كاواي ليونارد من قبل فريق أنديانا بيسيرز في "درافت الدوري الأمريكي لكرة السلة" الذي أرسله إلى فريق سان أنطونيو سبيرز ليبدأ نجمنا مسيرته في الاحترافية في عالم الـNBA.

ويحصل كاواي في موسمه الأول مع السبيرز على لقب أفضل "روكي" في الدوري وهذا الجائزة تذهب لأفضل لاعب مستجد يخوض موسمه الأول في الـNBA.

تألق مستمر ولعب بهدوء ثم قيادة فريقه للفوز بلقب الـNBA عام 2014 ويحصل كاواي ليونارد على جائزة أفضل لاعب في نهائي الدوري ليكون أصغر لاعب يفوز بهذه الجائزة.

كذلك انضم كاواي ليونارد إلى فريق كل النجوم في الـNBA 3 مرات أعوام 2016 و2017 والموسم الماضي 2019.

الإصابة والرحيل

صدمة أخرى قوية ضربت كاواي ليونارد بتعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الأيمن نهاية 2017 أبعدته عن الملاعب لقرابة العام.

توترت العلاقة بين كاواي وسان أنطونيو سبيرز بسبب برنامج التأهيل العلاجي له، وطلب ليونارد الرحيل.

وبالفعل أرسله سبيرز إلى تورونتو رابتورز الكندي بداية الموسم الماضي رفقة زميله داني جرين في صفقة Trade.

وقع كاواي على عقد لمدة موسم واحد فقط مع الفريق الكندي وهو المتبقي من تعاقده السابق مع سبيرز.

ولإقناعه بالتوقيع قرر تورنتو رابتورز تعيين أحد أصدقاء كاواي ليونارد في الجهاز الفني للفريق ليظل بجانبه دائما.

كيف للاعب كرة سلة عائدا من إصابة أبعدته عن الملاعب لأكثر من عام أن يقدم هذا الأداء القوي والاستثنائي، هذا ما فعله كاواي مع تورنتو.

هو بطل كل اللقطات المميزة واللحظات الحاسمة للفريق طوال الموسم.

لقطة هي الأبرز له مع تورونتو ومن أهم لحظات الموسم الماضي بالكامل.

4 ثواني فقط تتبقى على نهاية المباراة السابعة ضد فيلادلفيا سيفنتي سيكسيرز في نصف نهائي المنطقة الشرقية.

الكرة تصل إلى كاواي الذي ظل يركض بها ثم سدد وانتهى وقت المباراة وظلت الكرة تتحرك فوق حلقة السلة والجميع ينظر لها ويترقب ماذا سيحدث ثم تسقط داخل السلة وينفجر الملعب وتنفجر كندا بالكامل احتفالا بهذا الفوز المثير.

ليتأهل تورونتو لنهائي المنطقة الشرقية لمواجهة ميلواكي باكس بفضل كاواي ليونارد.

التألق استمر والانتصارات توالت ورغم التأخر في النتيجة أمام ملواكي باكس في نهائي المنطقة الشرقية إلا أن كاواي قاد تورنتو للعودة والفوز والتأهل لنهائي الدوري أمام فريق الأحلام جولدن ستيت واريورز الذي فاز بـ3 ألقاب خلال 4 مواسم.

وكما بدأ بقوة أنهى كاواي ليونارد موسمه بقوة وقاد تورونتو للفوز على الواريورز في النهائي وحصد الفريق الكندي أول لقب NBA في تاريخ بلاده وفاز القاتل الهادئ باللقب الثاني له.

وفاز أيضا كاواي ليونارد بجائزة أفضل لاعب في نهائي الدوري، واختير ضمن 3 لاعبين مرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم MVP بجانب الثنائي يانيس أنتيتوكنبو نجم ميلواكي باكس وبول جورج من أوكلاهوما سيتي ثاندرز.

عاد من إصابة قوية وقاد تورونتو للقب الـNBA وارتدى خاتم البطولة وانتهى تعاقده مع الفريق بعد موسم واحد فقط.. الآن عرفنا لماذا كان سؤال أين سيذهب كاواي هو الأهم في فترة الانتقالات الحرة.

أفضل لقطات كاواي ليونارد في نهائي NBA 2019

أين سيذهب كاواي؟

قبل أيام من بداية سوق الانتقالات الحرة للاعبي الـNBA انحصرت الاختيارات أمام كاواي بين 3 فرق فقط وهم تورونتو رابتورز الذي فاز معه باللقب ولوس أنجلوس ليكرز ولوس أنجلوس كليبرز.

وهنا تبدأ حكاية أخرى مثيرة في NBA بطلها هو كاواي ليونارد.

بدأ سوق الانتقالات في 1 يوليو وأعلنت الفرق عن صفقاتها الجديدة، لكن كاواي لم يعلن عن وجهته مباشرة واستمر في دراسة العروض.

وللعلم فقط عندما يوقع كاواي على عقد مع فريقه الجديد سيحصل على العرض الأكبر "ماكس" لمدة 5 مواسم بقيمة أكثر من 200 مليون دولار.

فرصة استمرار كاواي مع تورنتو في كندا أصبحت صعبة للغاية، اللاعب يريد العودة إلى مسقط رأسه في لوس أنجلوس.

ارتفعت فرص ثنائي الولاية ليكرز وكليبرز في التوقيع مع كاواي.

والآن جاء الوقت أمام القاتل الهادئ للمفاضلة بين العروض.

الليكرز بدأ بالفعل عملية تكوين فريق يضم كوكبة من نجوم الـNBA ونجح في التوقيع مع أنتوني ديفيز نجم البليكانز ليلعب جوار الأسطورة النجم ليبرون جيمس.

ومن أجل إيجاد مساحة لراتب كاواي ليونارد بدأ الليكرز في تسريح جميع لاعبيه واحدا تلو الآخر لخفض سقف رواتب الفريق تمهيدا لضم القاتل الهادئ.

فريق يضم ليبرون جيمس وأنتوني ديفيز ويريد معهما كاواي ليونارد تصبح فرصة فوزه بلقب الموسم المقبل أكثر من 90%.

فقط ترك الليكرز اللاعب الشاب كايل كوزما رفقة ليبرون جيمس وأنتوني ديفيز وبدأ مفاوضاته مع كاواي.

والآن.. عليكم ربط الأحزمة لأن ما سنقرأه معا لا يحدث إلا في أفلام الإثارة والأكشن.

كاواي يريد العودة إلى مدينته لوس أنجلوس لكنه لا يريد أن يلعب مع فريق يضم نجما أكبر منه مثل ليبرون جيمس ونجم كبير آخر مثل أنتوني ديفيز.

فكرة بناء فريق خارق للفوز بلقب الـNBA لا تروق للنجم كاواي ليونارد.

لذا بدأ كاواي التفكير جديا في التوقيع مع لوس أنجلوس كليبرز لكنه يريد نجما آخر معه في الفريق يساعده للظهور بمستوى مميز والمنافسة على اللقب.

قبل أيام قليلة من بداية سوق الانتقالات الحرة اتصل كاواي بالنجم كيفين دوارنت الذي انتهى تعاقده مع جولدن ستيت واريورز وطلب منه اللعب معه في فريق لوس أنجلوس كليبرز.

الاتصال فاجأ دورانت الذي أكد على أنه يحترم كاواي ويكن له كل التقدير لكنه بالفعل اتفق مع كايري إيرفينج نجم بوسطن سيلتيكس على الانضمام معا لصفوف بروكلين نتس.

كاواي مع كيفين دورانت

أصبح كاواي الآن مطالبا بالتفكير في نجم آخر يلعب جواره في الكليبرز وهذه المرة لن يكون اللاعب حرا.

لذلك يجب عليه إقناع أحد النجوم بترك فريقه وأن يقنع هذا اللاعب فريقه بإرساله إلى فريق آخر ضمن صفقة تبادلية.

بالفعل اختيار كاواي وقع على بول جورج نجم أوكلاهوما سيتي أحد أفضل 3 لاعبين في الدوري الموسم المنقضي والذي كان مرشح لجائزة MVP الموسم.

عقد كاواي اجتماعا مع مسؤولي الكليبرز في منزل دوك ريفرز مدرب الفريق للتفكير في طريقة لضم بول جورج.

في الوقت ذاته كان كاواي ليونارد ووكيله على تواصل مستمر مع فريقي لوس أنجلوس ليكرز وتورونتو رابتورز.

اتصل كاواي ليونارد بالنجم بول جورج وطلب منه الانضمام معه لصفوف الكليبرز، ووافق جورج سريعا على هذه الفكرة خاصة أنه سيعود هو الآخر لمدينته لوس أنجلوس.

كاواي ليونارد مع بول جورج

تقدم بول جورج بطلب رسمي لإدارة فريقه أوكلاهوما سيتي بالرحيل في صفقة تبادلية، ثم قطع جورج أجازته وسافر إلى أوكلاهوما واجتمع مع مدير سام بريستي مدير الفريق وبدوره تفهم الأمر ووافق على رحيله إلى الكليبرز.

اجتماعات كاواي مع الليكرز كانت مستمرة وفي الناحية الأخرى المفاوضات تسير بين الكليبرز وأوكلاوهما سيتي للاتفاق على الصفقة التبادلية بين الفريقين التي عن طريقها سينتقل بول جورج إلى الكليبرز مع كاواي.

أما أوكلاهوما سيتي وافق على رحيل بول جورج من أجل النزول بسقف الرواتب وكان رحيله مجرد بداية لهدم الفريق بالكامل من أجل العودة في المواسم المقبلة وتكوين فريقا قويا. وسنتحدث عن هذا الأمر أيضا ولكن بعد إنتهاء قصة كاواي.

في هذه الأثناء والمفاوضات مستمرة بين الكليبرز وأوكلاهوما سيتي تأكد فريق تورونتو رابتورز أن كاواي غير مهتم للاستمرار معهم وتوقيع عقدا جديدا.

وعلى الجانب الآخر كانت جماهير الليكرز تنتظر وتتابع على مدار الساعة تحركات كاواي ورحلات طيرانه بين تورونتو وكاليفورنيا للاجتماع مع مسؤولي الفرق الثلاثة التي تريد ضمه (تورونتو – الكليبرز – الليكرز).

أبلغ كاواي ليونارد إدارة الليكرز بالموافقة على التوقيع معهم لكنه طلب الانتظار حتى الساعة التاسعة مساء من يوم 5 يوليو للتأكيد على ذلك دون ذكر أي سبب.

طلب كاواي من إدارة الليكرز كان يعني خسارتهم لمساحة كبيرة في سقف رواتب الفريق ويعني أيضا تأجيل إتمام الصفقة التبادلية مع البليكانز بشأن انتقال أنتوني ديفيز للفريق.

لذلك أعلن لوس أنجلوس ليكرز عن إتمام صفقة أنتوني ديفيز، وأنهى فريق الكليبرز الاتفاق مع أوكلاهوما سيتي بشأن التوقيع مع بول جورج مقابل لاعبان وبعض البطاقات المتقدمة في الجولة الأولى لاختيارات الدرافت للمواسم المقبلة.

والآن جاء الوقت المناسب للإجابة عن السؤال الذي بدأنا به حديثنا معا.. أين سيذهب كاواي ليونارد؟

يوم 6 يوليو كان موعدا للإجابة على هذا السؤال عندما أعلن كاواي ليونارد الانضمام لفريق لوس أنجلوس كليبرز.

𝐁𝐨𝐚𝐫𝐝 𝐌𝐚𝐧 𝐂𝐨𝐦𝐞𝐬 𝐇𝐨𝐦𝐞. pic.twitter.com/4qYtTTmSHr — LA Clippers (@LAClippers) July 10, 2019

وفي التوقيت ذاته أعلن لوس أنجلوس كليبرز التوقيع مع بول جورج نجم أوكلاهوما سيتي.

صفقة هزت الوسط الرياضي العالمي بالكامل لأنه ليس من السهل انتقال نجمان بحجم كاواي ليونارد وبول جورج لفريق واحد الإعلان عن الصفقتين معا.

وجرت الأمور كما خطط لها من قبل كاواي ليونارد.. العودة إلى مدينته لوس أنجلوس والانضمام لفريق سيكون هو نجمه الأول ويصاحبه أيضا نجما آخر يزيد قوة الفريق وفرصته للمنافسة على اللقب مثل بول جورج.

في جانب آخر من مدينة لوس أنجلوس بدأت جماهير الليكرز في إزالة اللافتات والصور التي صنعتها لكاواي من أجل التأثير عليه للانضمام لفريقها.

بالتأكيد انتقال كاواي ليونارد إلى فريق لوس أنجلوس كليبرز كان أهم حدث في سوق الانتقالات الحرة لدوري الـNBA.

لكن هناك أيضا الكثير والكثير من الصفقات المدوية التي حدثت خلال فترة الانتقالات الحرة بسبب انتهاء تعاقد عدد كبير من نجوم اللعبة مع فرقهم وانتقالهم إلى فرق أخرى، وهذا ما سنستعرضه معا.

كيف يعوض ليكرز عدم ضم كاواي

بعد إعلان كاواي ليونارد انضمامه لصفوف الكليبرز بدأ فريق لوس أنجلوس كليبرز في عملية تدعيم صفوفه وبناء فريقا قويا مع الثلاثي ليبرون جيمس وأنتوني ديفيز وكايل كوزما.

نجح الليكرز في التوقيع مع ديماركوس كازينز الذي قضى الموسم الماضي مع جولدن ستيت واريورز، وأيضا ضم داني جرين الفائز باللقب مع تورونتو رابتورز وجدد تعاقد جافيل ماكي ووقع أيضا مع لاعب الواريورز كوين كوك.

ديماركوس كازينز

وقرر ليبرون جيمس نجم الفريق ترك قميصه رقم 23 للنجم الآخر أنطوني ديفيز على أن يعود الملك إلى رقمه السابق 6.

قبل أن ترفض الشركة المقدمة لملابس جميع فرق دوري الـNBA هذا الأمر بسبب مبيعات قمصان ليبرون جيمس، ليستمر الملك في الموسم المقبل مع رقم 23، على أن يرتدي أنتوني ديفيز رقم 3.

كيفين دورانت

البعض يقول عنه أنه النجم الأول لدوري الـNBA خلال المواسم الثلاثة الماضية، ولم لا وهو الذي قاد جولدن ستيت وايورز للفوز باللقب مرتين على التوالي والوصول للنهائي في موسمه الثالث قبل أن يتعرض KD للإصابة ويخسر الفريق اللقب أمام تورونتو.

انضم كيفين دورانت لصفوف جولدن ستيت عام 2016 بعد انتهاء تعاقده مع أوكلاهوما سيتي ليحصد اللقب مرتين على التوالي أعوام 2017 و2018 ويفوز بجائزة Final MVP.

ثم تأتي الإصابة القوية التي تعرض لها في المباراة الخامسة من قبل نهائي المنطقة الغربية أمام هيوستن روكيتس ويغيب KD عن نهائي المنطقة الغربية ويغيب أيضا عن أول 4 مباريات من النهائي أمام الرابتورز.

ويعود دورانت للواريورز في المباراة الخامسة أمام الرابتورز في محاولة للتعويض عندما كان جولدن ستين متأخر في نتيجة المباريات 3-1.

ضربة قاضية

وهنا حدث ما لم يكن يتوقعه أي شخص.. كيفين دورانت يتعرض للإصابة مرة أخرى ويسقط على أرض الملعب ويغادر المباراة مصابا بقطع في وتر أكيليس.

وهذا يعني غياب كيفين دورانت عن معظم مباريات الموسم المقبل.

خسر جولدن ستيت اللقب وانتهى تعاقد KD.

وبدأ السباق بين معظم فرق الدوري للتوقيع مع كيفين دورانت ورغم صعوبة استمراره مع جولدن ستيت إلا أن الفريق حاول أيضا إقناعه بتجديد تعاقده.

وقبل ساعات قليلة من فتح باب الانتقالات الحرة جاءت الأخبار التي تؤكد أن دورانت حسم موقفه وقرر التوقيع مع فريق بروكلين نيتس رفقه كايري إيرفينج ودي إندري جوردن.

وحتى يحقق فريق جولدن ستيت الاستفادة من رحيل كيفين دورانت وقع معه عقدا جديدا وأرسله في صفقة تبادلية إلى بروكلين نيتس وحصل الواريورز على نجم آخر يساعد الفريق في الموسم المقبل وهو دي أنجيلو راسيل.

وبكل احترام أعلن نادي جولدن ستيت واريورز حجب القميص رقم 35 في الفريق إلى الأبد تكريما للنجم كيفين دورانت الذي أعلن بدوره ارتداء رقم 7 مع فريقه الجديد بروكلين نيتس.

KD وقع مع بروكلين نيتس عقدا لمدة 4 مواسم مقابل 164 مليون دولار، مع وجود بند خيار اللاعب في الموسم الأخير الذي يسمح للاعب بالرحيل بعد 3 مواسم فقط إذا أراد.

كايري إيرفينج

النجم الأسترالي كايري إيرفينج هو الآخر كان حرا بنهاية الموسم الماضي وقرر عدم التجديد مع فريقه بوسطن سيلتيكس وبعد مفاوضات مع العديد من الفرق قرر التوقيع مع دورانت لبروكلين نيتس.

إيرفينج وقع لمدة 4 مواسم مع بروكلين نيتس مقابل 141 مليون دولار.

رحل كيفين دورانت عن جولدن ستيت.. ويعاني كلاي تومسون من إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة تعرض لها في نهائي الموسم المنقضي. والفريق يعاني بشدة ولا يوجد من يتحمل المسؤولية سوى الثنائي ستيفين كيري ودرايموند جرين.

لذا كانت جاءت صفقة دي أنجليو راسيل لتساعد الفريق في تحسين وضعه خلال الموسم المقبل.

دي أنجيلو راسيل

وبدأ جولدن ستيت في تسريح بعض اللاعبين وعدم التجديد للبعض الآخر حتى يستطيع ضم لاعبين آخرين وبالفعل قرر الفريق فسخ تعاقد شون ليفنجستون وإرسال أندري إيجودالا لفريق ممفيس جريزليز ورحل أيضا النجم ديماركوس كازينس الذي وقع مع فريق لوس أنجلوس ليكرز مع كوين كوك.

ويبدو أن جولدن ستيت سيعاني بعض الشيء في الموسم المقبل بسبب إصابة كلاي تموسون وفي وجود عددا من اللاعبين الشباب لا يمتلكون خبرة المنافسة.

ستيف كيري ودرايموند جريد

كيمبا والكر

رحل كايري إيرفينج عن بوسطن سيلتكس، والآن أصبح الفريق مطالبا بضم نجم آخر لتعويضه والاختيار جاء على النجم كيمبا والكر الذي انتهى تعاقده مع فريق شارلوت هورنتس.

كيمبا والكر أحد نجوم الدوري وشارك أساسيا في مباراة كل النجوم، وانضمامه لصفوف بوسطن سيمنح الفريق قوة كبيرة.

لكن نجما آخر في صفوف بوسطن سيلتكس قرر عدم تجديد تعاقده ورحل عن الفريق وهو آل هورفورد.

آل هورفورد

نجم جمهورية الدومينكان الذي تألق في المواسم الماضية مع بوسطن قرر التوقيع مع فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.

صفقة أخرى قوية أبرمها فيلادلفيا عندما وقع مع النجم توبايس هاريس لاعب لوس أنجلوس كليبرز السابق مقابل 180 مليون دولار في 5 مواسم.

فيلادلفيا نجح أيضا مؤخرا في الحفاظ على نجمه الشاب بين سيمونز ووقع معه عقدا جديدا لمدة 5 مواسم مقابل 170 مليون دولار.

جيمي باتلر

وكما نجح فيلادلفيا في تدعيم صفوفه بقوة رحل عنهم النجم جيمي باتلر والذي انضم لصفوف ميامي هيت.

داميان ليلارد

نجم أخر في الـNBA كان حرا بعد انتهاء تعاقده مع فريقه بورتلاند ترايل بلايزرز لكن الفريق نجح في تجديد تعاقده مع ليلارد لمدة 4 مواسم مقابل 196 مليون دولار.

ليلارد كان صاحب واحدة من أهم لقطات الموسم الماضي في الـNBA عندما سجل سلة الفوز على أوكلاهوما سيتي في الثانية الأخيرة من منتصف الملعب في نصف نهائي المنطقة الغربية.

انتهى الأسبوع الأول من فترة الانتقالات الحرة بانتقال كل النجوم أصحاب العقود المنتهية لفرق جديدة، واستمرت باقي فرق الـNBA في دعم صفوفها وأبرز الأسماء التي كانت الجماهير تنتظر ماذا سيحدث لمستقبلها بالفعل عرف الجميع مستقبلهم.

الأمور أصبحت هادئة الآن وما تبقى من صفقات متوقعة لن يحدث ضجة كبيرة كما حدث في انتقال كاواي ليونارد إلى لوس أنجلوس كليبرز أو كيفين دورانت وكايري إيرفينج إلى بروكلين نيتس أو حتى انتقال آل هورفورد إلى فيلادلفيا.

لكن انتظر.. هناك مفاجأة أخرى قوية

ذكرنا سابقا أن أوكلاهوما سيتي ثاندرز بدأ بالفعل عملية تدمير فريقه والسماح للنجوم بالرحيل من أجل تكوين فريقا قويا في المواسم المقبلة، وبدأ هذا الأمر عندما انضم بول جورج لصفوف لوس أنجلوس كليبرز مع كاواي ليونارد.

وحدث ما لم لكن متوقعا.. راسل وستبروك رحل عن أوكلاهوما.

راسل وستبروك

قائد وأسطورة الفريق وأحد نجوم الـNBA في المواسم العشرة الماضية رحل.

والمفاجأة الأكبر هي أن وستبروك انضم لصفوف هيوستن روكيتس. ليزامل النجم جيمس هاردن مرة أخرى.

وستبروك ودورانت وهاردن في أوكلاهوما

قوة أخرى قد تقلب موازين المنافسة في الـNBA بانضمام وستبروك إلى الروكيتس مع جيمس هاردن ذو اللحية الشهيرة.

الأمور في ولاية تكساس معقل فريق هيوستن روكيتس أصبحت أكثر إثارة الآن، لأن كريس بول نجم الفريق بمجرد ضم وستبروك أرسله الروكيتس إلى أوكلاهوما.

لكن حتى الآن لم يقرر أوكلاهوما مصير كريس بول سواء بالاستمرار مع الفريق أم إرسالة في صفقة انتقال جديدة لفريق آخر.

رحيل كريس بول عن الروكيتس كان متوقعا ولكن ليس بهذه الطريقة خاصة بعدما ظهرت خلافاته مع نجم الفريق الأول جيمس هاردن أكثر من مرة خلال الموسم الماضي.

الآن سيجتمع راسل وستبروك مرة أخرى مع جيمس هاردن ولكن ليس في أوكلاهوما سيتي كما لعب الثنائي معا من قبل، بل في هيوستن روكيتس.

منافسة مشتعلة منتظرة

بعد هذه الفترة التاريخية من الانتقالات الحرة أصبحت معظم فرق الـNBA قوية ومرشحة للمنافسة بقوة سواء على لقب المنطقة الشرقية والغربية أو على لقب الدوري.

كل فريق أصبح يضم نجمين أو أكثر من نجوم الـNBA ولا يوجد فريقا مرشحا للفوز باللقب بفارق كبير عن باقي الفرق كما كانت تذهب الترشحيات لجولدن ستيت وايورز في المواسم الماضية.

لذا.. دعونا ننتظر إلى منتصف شهر أكتوبر وهو موعد انطلاق موسم الـNBA الجديد لنرى ماذا ينتظرنا من إثارة ومتعة.

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معاني بعض المصطلحات الخاصة بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين

الدرافت: عملية اختيار اللاعبين الجدد للمشاركة في الـNBA

روكي: لاعب شاب يشارك لأول مرة في الـNBA

MVP: أفضل لاعب في الموسم

Free Agency: اللاعب الذي انتهى تعاقده مع فريقه

عقد ماكس: المدة الأطول لعقد اللاعب مع فريقه وقد تصل إلى 5 مواسم

Trade: صفقة تبادلية بين فريقين بوجبها يذهب لاعب من فريق إلى آخر مقابل لاعب آخر في نفس مستواه أو لاعبان أو أكثر في مستوى أقل وأيضا بعض بطاقات الاختيار في الدرافت

فريق كل النجوم All Stars: هم أفضل لاعبين في الموسم ويتم اختيارهم من قبل الجماهير وتقام مباراة كل النجوم في شهر فبراير بمشاركة أبرز نجوم اللعبة.

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الرسومات من تنفيذ: شروق عز الدين

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