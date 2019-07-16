رسميا - حارس ليفربول الشاب ينتقل إلى هدرسفيلد على سبيل الإعارة

مدد ليفربول عقد حارسه كاميل جرابارا ووافق على انتقاله إلى هدرسفيلد تاون في على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وقع حارس المرمى، البالغ من العمر 20 عامًا، على عقده مع الريدز وسيقضي الموسم المقبل بالكامل مع فريق هدرسفيلد تاون، حسب الموقع الرسمي لليفربول.

انضم لاعب المنتخب البولندي تحت 21 سنة إلى صفوف ليفربول من روتش شورزو في صيف عام 2016.

بعد أن لعب مع فرق الريدز تحت 18 و 21 و 23 سنة، خلال أول موسمين له مع النادي، شارك جرابارا مع الفريق الأول في الاستعدادات ما قبل موسم 2018-19.

لعب ست مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز للشباب (تحت 21 سنة) في النصف الأول من الموسم الأخير قبل الانتقال إلى آرهوس على سبيل الإعارة في يناير.

لعب جرابارا 16 مباراة مع آرهوس، ثم مثل بلاده في بطولة أوروبا تحت 21 سنة هذا الصيف.

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