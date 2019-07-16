رسميا - حارس ليفربول الشاب ينتقل إلى هدرسفيلد على سبيل الإعارة

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 - 11:03

كتب : FilGoal

ليفربول - توتنام

مدد ليفربول عقد حارسه كاميل جرابارا ووافق على انتقاله إلى هدرسفيلد تاون في على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وقع حارس المرمى، البالغ من العمر 20 عامًا، على عقده مع الريدز وسيقضي الموسم المقبل بالكامل مع فريق هدرسفيلد تاون، حسب الموقع الرسمي لليفربول.

انضم لاعب المنتخب البولندي تحت 21 سنة إلى صفوف ليفربول من روتش شورزو في صيف عام 2016.

أخبار متعلقة

لنتقدم سويا.. رسميا – ديلف ينتقل إلى إيفرتون استكمالا للراحة.. صلاح خارج معسكر ليفربول في أمريكا سيرة رقمية (1) - ليونيل ميسي.. من هيركليس لجبل مونتجويك السحري منفعة متبادلة.. تقرير: يوفنتوس قد يُعير مدافعه الجديد إلى ميلان

بعد أن لعب مع فرق الريدز تحت 18 و 21 و 23 سنة، خلال أول موسمين له مع النادي، شارك جرابارا مع الفريق الأول في الاستعدادات ما قبل موسم 2018-19.

لعب ست مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز للشباب (تحت 21 سنة) في النصف الأول من الموسم الأخير قبل الانتقال إلى آرهوس على سبيل الإعارة في يناير.

لعب جرابارا 16 مباراة مع آرهوس، ثم مثل بلاده في بطولة أوروبا تحت 21 سنة هذا الصيف.

طالع أيضا

المقاولون يجيب لـ في الجول عن هل تمديد تعاقد طاهر بسبب الأهلي

خبر في الجول – الزمالك يبدي اهتمامه بضم إمام عاشور.. و48 ساعة حاسمة

إمام عاشور لـ في الجول: شرف لي الانتقال لـ الزمالك ولكن

سيرة رقمية (1) - ليونيل ميسي.. من هيركليس لجبل مونتجويك السحري

من بينهم طائرات عسكرية.. جسر جوي بـ28 طائرة يقل جماهير الجزائر إلى القاهرة

ليفربول كاميل جرابارا

نرشح لكم

أخر الأخبار

يد - شباب مصر يفتتحون مشوارهم في المونديال بفوز كاسح على استراليا 8 دقيقة | رياضات أخرى
مدرب تونس: الاتهام بالعنصرية كان في انتظاري لو رفضت الحصول على قميص ماني 29 دقيقة | مصر 2019
مصطفى حجي يحمل رينار مسؤولية فشل المغرب في أمم إفريقيا ساعة | مصر 2019
نجل بوكيتينو يوقع على عقده الأول مع توتنام ساعة | أوروبا
سياسي فرنسي يواصل انتقاد احتفالات الجزائريين: لن نواجه مشاكل مع السنغاليين لو فازوا ساعة | مصر 2019
أيوبي: تعلمنا من أخطاء لقاء الجزائر.. علينا العودة لبلادنا مرفوعي الرأس 2 ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صورة – الكاف يعلن عن نظام التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.. ذكرى سيئة لمصر 2 تعرف على عدد صفقات الزمالك "القوية للغاية" وموعد إعلانها 3 في الجول يكشف - كيف يخطط كهربا لفسخ التعاقد مع الزمالك من خلال تركيا 4 لهيطة ومصدر من اتحاد الكرة يكشفان لـ في الجول: متى تم تصوير إعلان الاعتذار وكيف تم اختيار نجومه

قد ينال إعجابك