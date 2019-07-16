خالد جلال: لا صحة لرحيل أي لاعب من الزمالك

نفى خالد جلال المدير الفني للزمالك الأخبار والتقارير التي تشير إلى رحيل أي لاعب من الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال خالد جلال في تصريحات لموقع لزمالك الرسمي: "كل هذه الأقاويل ليس لها أي أساس من الصحة".

وأضاف "لن يرحل أي لاعب في الزمالك ولم تتم الموافقة على ذلك لأننا في مرحلة هامة والتوقيت غير مناسب لمثل هذه الأحاديث".

وأكد خالد جلال "بعد انتهاء الموسم وتقديم تقرير الجهاز الفني لمجلس الإدارة وكل من يتحدث عن رحيل اللاعبين في الإعلام هدفه هو هدم استقرار النادي".

ويستعد الزمالك حاليا لمواجهة الجونة يوم الأحد المقبل لاستكمال باقي مبارياته في الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الأهلي المتصدر بينما يتبقى للأبيض 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلي ولقاء القمة.

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