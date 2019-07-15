تحديد موعد عودة فرجاني ساسي لتدريبات الزمالك

الإثنين، 15 يوليه 2019 - 23:48

كتب : FilGoal

تونس - مدغشقر - فرجاني ساسي

حدد نادي الزمالك موعد عودة نجمه التونسي فرجاني ساسي للتدريبات الجماعية استعدادا لعودة الدوري المصري.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

الزمالك

وأجرى الجهاز الفني للزمالك اتصالات هاتفيا مع فرجاني ساسي لتحفيزه قبل مواجهة تونس ونيجيريا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة أمم إفريقيا.

وحدد فرجاني ساسي يوم الخميس المقبل موعدا للانتظام في تدريبات الزمالك عقب خوض مباراة نيجيريا يوم الأربعاء المقبل.

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وخسر منتخب تونس في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 أمام السنغال بهدف دون رد، ليواجه نيجيريا على مباراة الثالث والرابع يوم الأربعاء المقبل في استاد السلام.

ويستعد الزمالك حاليا لمواجهة الجونة يوم الأحد المقبل لاستكمال باقي مبارياته في الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الأهلي المتصدر بينما يتبقى للأبيض 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلي ولقاء القمة.

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