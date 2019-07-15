مران الزمالك - انتظام الثلاثي الدولي استعدادا لمواجهة الجونة

عاد الزمالك لاستئناف تدريباته الجماعية بعد الحصول على فترة راحة عقب العودة من قبرص التي خاض بها الفريق معسكر الإعداد لاستكمال الدوري والموسم الجديد.

طارق حامد النادي : الزمالك الزمالك

وشهدت تدريبات الزمالك عودة الثلاثي الدولي محمود علاء وطارق حامد ومحمود حمدي "الونش" للمشاركة في المران بشكل طبيعي بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية.

أما عبد الله جمعة حصل على راحة من تدريبات اليوم الإثنين بعد إذن الجهاز الفني بقيادة خالد جلال، على أن يشارك في المران بشكل طبيعي غدا الثلاثاء.

ويستعد الزمالك حاليا لمواجهة الجونة يوم الأحد المقبل لاستكمال باقي مبارياته في الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الأهلي المتصدر بينما يتبقى للأبيض 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلي ولقاء القمة.

وكان منتخب تونس خسر أمام السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية مصر 2019.

ويلعب منتخب تونس يوم الأربعاء ضد نيجيريا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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