يجتمع مع لوبتيجي مجددا.. إشبيلية يتعاقد مع أوليفير توريس

الإثنين، 15 يوليه 2019 - 22:53

كتب : محمد يسري

أوليفير توريس

أعلن فريق إشبيلية تعاقده مع أوليفير توريس لاعب وسط بورتو البرتغالي بعقد يمتد لمدة 5 مواسم.

وبحسب التقارير الصحفية فإن الصفقة تمت للفريق الأندلسي مقابل 12 مليون يورو.

لاعب الوسط الإسباني صاحب الـ24 عاما انتقل إلى بورتو عام 2014 على سبيل الإعارة من أتليتكو مدريد قبل أن ينضم للفريق البرتغالي بصفة دائمة عام 2017.

وشارك توريس مع بورتو في 146 مباراة سجل خلالها 12 هدفا وصنع 21.

توريس سبق له العمل مع جولين لوبتيجي المدير الفني لإشبيلية حين كان مدربا لمنتخبات شباب إسبانيا، حيث كان أحد العناصر الأساسية للمدرب الإسباني.

وخاض توريس 40 مباراة مع لوبتيجي سجل فيها 7 أهداف وصنع 6.

وتولى لوبيتيجي تدريب إشبيلية بداية من الموسم الحالي.

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