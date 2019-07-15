منتخب تونس يفقد المساكني والمعز حسن أمام نيجيريا

الإثنين، 15 يوليه 2019 - 22:45

كتب : عاطف شادي

يوسف المساكني - تونس - أنجولا

أعلن منتخب تونس غياب الثنائي غاب يوسف المساكني وحارس المرمى المعز حسن عن مباراة نيجيريا لتحديد المركزين الثالث والرابع.

يوسف المساكني

النادي : أوبين

تونس

ويلتقي منتخبا تونس ونيجيريا في التاسعة من مساء الأربعاء على استاد السلام بالقاهرة لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع في بطولة الأمم الإفريقية.

وتعرض ثنائي نسور قرطاج للإصابة أمام السنغال وبعد إجراء الفحوصات الطبية تأكد غياب الحارس المعز حسن لعشرة أيام فيما يحتاج المساكني لأسبوعين ما يعني غيابهما عن لقاء نيجيريا.

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وكان منتخب تونس خسر أمام السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية مصر 2019.

منتخب تونس عبر دور المجموعات بـ3 تعادلات أمام أنجولا ومالي وموريتانيا قبل أن يفوز على غانا في دور الـ16 بركلات الترجيح ثم يتغلب على مدغشقر في ربع النهائي بثلاثية دون رد. قبل أن يخسر من السنغال في نصف النهائي.

بينما يلعب منتخب الجزائر ضد السنغال في النهائي مساء يوم الجمعة المقبل في استاد القاهرة الدولي.

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