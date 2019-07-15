الاتحاد التونسي يقاطع عمومية الكاف

الإثنين، 15 يوليه 2019 - 22:39

كتب : عاطف شادي

أحمد أحمد رئيس الكاف

قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم مقاطعة الجلسة العامة المقبلة للاتحاد الإفريقي "كاف".

الاتحاد التونسي رفض ألا يحضر أي ممثل عنه للاجتماع مؤكدا أنه تم إخطار الاتحادين الإفريقي والدولي بهذا القرار.

ولم يكشف الاتحاد التونسي في بيانه الرسمي السر وراء الاعتراض على حضور الجمعية العمومية مكتفيا بإعلان القرار.

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وتقام الجلسة العامة للاتحاد الإفريقي يوم الخميس المقبل في القاهرة.

وكان منتخب تونس خسر أمام السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية مصر 2019.

ويلعب منتخب تونس يوم الأربعاء ضد نيجيريا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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