حفيظ دراجي: هدف محرز جاء بالاشتراك معي.. وزيارة الأهلي جعلتني أدرك مدى قيمته الكبيرة

"منذ أن أعلن الحكم عن خطأ لمنتخب الجزائر ورأيت رياض محرز سيسدد كنت متيقن من إنها هدف لنا" حفيظ دراجي المعلق المخضرم في شبكة "بي إن سبورتس".

وتحدث دراجي لقناة الأهلي التليفزيونية اليوم الاثنين قائلا: "تخيلت محرز يسدد الكرة في نفس الزاوية التي سدد فيها الكرة بإحساس معلق ومواطن ولاعب سابق".

وأضاف "لذا قلت له حطها في الجول يا رياض".

وأردف دراجي "محرز تحمل عبئا كبيرا خلال السنوات الماضية لذا كنت أريده أن يسجل ذلك الهدف لإراحتنا كذلك، لذا يمكن القول إن الهدف سجلناه سويا التسديد من محرز والتسجيل من طرفي".

وعن زيارته اليوم لمقر الأهلي قال: "هذه أول مرة لي ولن تكون الأخيرة كأنني دخلت بيتي وشعرت بحفاوة الاستقبال من رئيس النادي وأعضاء الإدارة وأعضاء النادي كذلك".

وأكمل المعلق الجزائري حديثه "قرأت وسمعت كثيرا عن الأهلي لكن اليوم كانت أول مرة أرى كل شيء بعيني وشرح لكل شيء في النادي وعرفت مدى حجم مصر ومدى حجم الأهلي الذي هو بمثابة دولة يمكن القول أو مؤسسة ضخمة".

وأضاف "الأهلي ليس مجرد نادي أو مؤسسة بل هو أكبر من ذلك والتقطت العديد من الصور الرائعة وكذلك التقطت الصور مع الأعضاء واستمرت زيارتي لثلاث ساعات كانت هي الأجمل خلال الفترة الأخيرة لي".

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