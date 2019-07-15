7 قرارات من مجلس إدارة الأهلي

الإثنين، 15 يوليه 2019 - 22:12

كتب : أحمد الخولي

محمود الخطيب

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب 7 قرارات وذلك بعد مناقشة العديد من الملفات الخاصة بالنشاط الرياضي.

وعقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعا مساء اليوم الاثنين في مقر النادي بالجزيرة لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بالنشاط الرياضي، قبل أن يعلن النادي عن قرارته.

ويستعرض FilGoal.com قرارات مجلس الأهلي..

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** الموافقة على التعاقد مع ثنائي محترف (لاعب ولاعبة) لتدعيم فريق تنس الطاولة رجال وسيدات بالنادي قبل المشاركة في بطولة إفريقيا التي تقام في نيجيريا خلال الفترة من 30 يوليو إلى 4 أغسطس المقبل.

** الموافقة على سفر طارق جمعة، المدير الفني للغطس بالنادي إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في بطولة العالم كمدير فني للمنتخب الوطني.

** الموافقة على احتراف ثنائي تنس الطاولة خالد عسر في الدنمارك وكريم ياسر في ألمانيا.

** الموافقة على اعتزال أية عادل لاعبة ألعاب القوى.

** الموافقة على اعتزال غادة حسام لاعبة كرة اليد.

** توفير برنامج احصائي لجهاز كرة السلة سيدات.

** صدق المجلس على إقامة بطولة الأهلي المفتوحة للتنس بفرع النادي بمدينة نصر خلال الفترة من 16 أغسطس إلى 2 سبتمبر المقبلين.

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