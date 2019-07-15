رسميا – المقاولون يمدد عقد طاهر محمد طاهر

أعلن المقاولون العرب نجاحه في توصله لاتفاق مع لاعبه طاهر محمد طاهر لتمديد تعاقده لثلاث سنوات مقبلة.

وكان عقد طاهر مع الذئاب ينتهي بنهاية الموسم المقبل لكن بعد التمديد ضمن المقاولون استمراره في صفوفه حتى صيف عام 2022.

ووقع اللاعب على العقود الجديدة اليوم الاثنين في جلسة جمعته مع المشرف العام على الكرة محمد عادل فتحي.

كما حصل طاهر على وعد من إدارة المقاولون بالسماح له بالاحتراف في أي وقت حال الحصول على عرض يناسبه.

وشارك اللاعب صاحب الـ22 عاما مع المقاولون في الموسم الجاري في 21 مباراة سجل خلالهم أربعة أهداف.

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