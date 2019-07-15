رئيس مدغشقر يُكرم المنتخب بوسام "فارس النظام"

كرم أندري راجولينا رئيس مدغشقر لاعبي منتخب بلاده بأعلى وسام في الدولة الملغاشية تقديرا لما قدموه في كأس أمم إفريقيا 2019.

ومنح الرئيس لاعب المنتخب وسام "فارس النظام" تكريما لهم بعد الوصول لربع نهائي أمم إفريقيا في المشاركة الأولى للبلاد في البطولة القارية.











وكان راجولينا قد حضر مباريات المنتخب الملغاشي في البطولة.

مشاركة مدغشقر الأولى ستظل في الذاكرة بعدما نجحوا في تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط في المجموعة التي ضمت نيجيريا وغينيا وبوروندي، لتتأهل لدور الـ16 وتقصي الكونغو الديمقراطية.

وودعت مدغشقر البطولة من الدور ربع النهائي بعد الخسارة من تونس بثلاثية دون رد.

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