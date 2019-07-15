تقارير: بنفيكا يستهدف التعاقد مع حارس يوفنتوس

ترغب إدارة فريق بنفيكا البرتغالي في التعاقد مع ماتيا بيرين حارس مرمى يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فإن مانويل روي المدير الرياضي لبنفيكا تحدث مع بيرين لإقناعه بالإنضمام للنادي البرتغالي.

وأوضح التقرير الإيطالي أن بنفيكا يستعد لتقديم عرضا بـ15 مليون يورو لضم بيرين.

ويرغب بنفيكا في إتمام الصفقة خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وكان بيرين قد انضم إلى يوفنتوس في الموسم الماضي قادما من جنوى لكنه ظل بديلا لفويتشيك تشيزيني.

ومع عودة جيانلويجي بوفون إلى يوفنتوس فيبدو وأن فرص بيرين ستكون قليلة في المشاركة.

وشارك بيرين في 9 مباريات فقط مع يوفنتوس في كل المسابقات في الموسم الماضي.

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