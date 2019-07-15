الأهلي ينتصر على أوكام الإسباني بسباعية

عاد الأهلي لطريق الانتصارات في معسكره الودي المقام حاليا في مدينة أليكانتي في إسبانيا واكتسح أوكام بسباعية دون رد.

وفاز الأهلي في أول مباراة له بتسعة أهداف دون رد وتعادل إيجابيا بهدف لمثله في اللقاء الثاني قبل أن ينتصر على أوكام الإسباني اليوم الاثنين.

سجل أهداف المارد الأحمر كل من جونيور أجايي ورمضان صبحي ووليد أزارو بواقع هدفين لكل منهما.

فيما سجل حمدي فتحي هدفا وحيدا.

يأتي ذلك في إطار استعداد الأهلي لملاقاة المقاولون العرب في الدوري المصري الذي سيتم استئنافه عقب نهاية بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة بعدما خاض 32 مباراة.

ويتبقى للأهلي مواجهتين في الدوري أمام كل من المقاولون والزمالك.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث في الدوري برصيد 68 نقطة وخاض 31 مباراة.















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