منفعة متبادلة.. تقرير: يوفنتوس قد يُعير مدافعه الجديد إلى ميلان

الإثنين، 15 يوليه 2019 - 20:29

كتب : محمد يسري

مريح ديميريل

رغم التعاقد معه منذ أيام إلا أن إدارة يوفنتوس تُفكر في إعارة مريح ديميريل لاعبها الجديد إلى ميلان.

يوفنتوس تعاقد مع المدافع التركي الشاب من ساسولو مقابل 18 مليون يورو، لكن يبدو أنه لن يجد فرصة كبيرة في اللعب مع الفريق بحسب ما نشرته شبكة "راي" الإيطالية.

وخوفا من "عدم التطور سريعا" بحسب التقرير فإن يوفنتوس سيرسل صاحب الـ21 عاما إلى ميلان للمشاركة في مباريات أكثر.

اختيار ميلان يأتي لأن الفريق اللومباردي يرغب في تدعيم دفاعه لكنه لا يريد دفع مبالغ كبيرة في الصفقات يرى أن ديان لوفرين مدافع ليفربول وماتيا ناستاسيتش مدافع شالكة سيكلفا خزائن النادي.

لكن الصفقة لن تتم بمجرد موافقة يوفنتوس وميلان، فبحسب بنود الانتقال يجب أن يحصل يوفنتوس على موافقة ساسولو لإتمام صفقة الإعارة.

ووقع المدافع التركي صاحب الـ21 عاما مع يوفنتوس حتى عام 2024.

ديميريل انتقل إلى ساسولو في يناير الماضي على سبيل الإعارة من ألانياسبور، قبل أن يتعاقد ساسولو مع اللاعب بشكل نهائي يوم 1 يوليو الماضي ويبيعه ليوفنتوس.

وشارك ديميريل مع ساسولو في 14 مباراة، ويُعد أصغر مدافع يُسجل هدفين في الدوري الإيطالي بعد كريستيان روميرو مدافع جنوى.

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