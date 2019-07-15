أياكس يوضح لماذا تأخر انضمام دي ليخت إلى يوفنتوس

أوضح مارك أوفر مارس المدير الرياضي لأياكس أمستردام سبب تأخر انضمام مدافع الفريق ماتياس دي ليخت إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي خلال الصيف الجاري.

وتشير التقارير إلى أن انضمام دي ليخت إلى يوفنتوس سيكلف خزائن البيانكونيري 66 مليون يورو.

وقال أوفر مارس لمجلة "Voetbal International" الهولندية اليوم الاثنين: "نهاية الحديث حول انتقال دي ليخت قريب جدا".

وأضاف "نحن ننتظر ضمانات فقط من البنك لأننا صارمون للغاية في هذا الشأن في أياكس".

وأتم أوفر مارس "نأمل أن تسير الأمور بشكل جيد في الأيام المقبلة لكنني لن أعتقد أنه ستكون هناك أي عوائق أخرى فهم إيطاليون".

وتوج اللاعب صاحب الـ19 عاما في الموسم الماضي رفقة أياكس بلقبي الدوري والكأس الهولندي وبلغ معه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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