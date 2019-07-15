رسميا - الدوري الإنجليزي يغيير نظام الفصل بين الفرق للفوز باللقب

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم رسميا تغيير طريقة الفصل بين الفرق المتساوية المتنافسة على اللقب أو أحد المراكز المؤهلة لبطولات أوروبا أو الهبوط من فارق الأهداف إلى المواجهات المباشرة.

على أن يتم تطبيق نظام النظر إلى المواجهات المباشرة بين الفرق للفصل بينهم بداية من الموسم المقبل 2019/2020.

وفي حالة تساوي الفريقين في النقاط وفارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلة يتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة.

وإذا استمر التساوي بين الفريقين في المواجهات المباشرة والأهداف المسجلة خارج الأرض، يتم تنظيم مباراة فاصلة بين الفريقين على ملعب محايد يتم تحديد موعدها من قبل رابطة الدوري الإنجليزي للمحترفين.

في الموسم الماضي كان يتم الحسم بين الفرق بعد التساوي في عدد النقاط وفارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلة بإقامة مباراة فاصلة، والآن سيتم النظر إلى المواجهات المباشرة أولا.

وينطلق الدوري الإنجليزي لموسم 2019/2020 يوم 9 أغسطس المقبل.

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