ليكيب: الاتفاق السعودي ينقض على نعيم السليتي.. الصفقة تقترب

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن تقدم نادي الاتفاق السعودي بعرض رسمي إلى نادي ديجون الفرنسي من أجل الجناح التونسي نعيم السليتي.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى "باوك و جالاتا سراي كانا يرغبان في التعاقد مع نعيم السليتي ولكن كلاهما لم يتقدم بأي خطوة رسمية".

الاتفاق أخذ خطوته الرسمية بالفعل وأرسل عرضا للنادي الفرنسي من أجل الظفر بخدمات السليتي.

عرض الاتفاق بقيمة 2.7 مليون يورو وفقا لمصادر سعودية تحدثت مع ليكيب.

الأقرب أن يرفض نادي ديجون العرض الأول من الاتفاق، في انتظار رفع الأخير لقيمة العرض.

التونسي الدولي صاحب الـ 26 عاما شارك مع منتخب بلاده في أمم إفريقيا 2019 في مصر.

وخسر المنتخب التونسي مواجهة نصف نهائي أمم إفريقيا أمام السنغال، ويستعد لمواجهة منتخب نيجيريا في لقاء المركز الثالث والرابع.

وشارك السليتي في 42 مباراة الموسم الماضي مع ديجون ونجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة مثلهم.

وانضم السليتي إلى ديجون في 2017 قادما من ليل الفرنسي على سبيل الإعارة، قبل أن ينضم بشكل نهائي إلى ديجون.

ويمتد عقد نعيم السليتي مع ديجون حتى عام 2022.

الدولي صاحب الـ 37 مباراة شارك في كل مباريات المنتخب في أمم إفريقيا 2019 وسجل مرة وصنع مرة.

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