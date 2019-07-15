رينار: أخبرت رئيس الاتحاد المغربي برأيي.. ولن نُصدر بيانات رسمية

تواصلت حالة الغموض حول مستقبل هيرفي رينار مع منتخب المغرب، بعدما نفى الاتحاد المغربي تقدم المدرب باستقالته.

وخرجت قناة الرياضية المغربية لتزعم بتقدم رينار باستقالته من منصبه كمدير فني للمنتخب، قبل أن ينفي الاتحاد المغربي. (طالع التفاصيل)

رينار بدوره نفى هو الآخر تقدمه باستقالته مشيرا إلى "تحدثت مع فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي وقمنا بتقييم مشوارنا في أمم إفريقيا".

وأضاف في تغريده نشرها على حسابه على (تويتر) "تحدثت معه عن المستقبل أيضا وأبلغته برأيي".

وواصل "اتفقنا سويا على عدم إصدار أي بيانات رسمية بخصوص ما حدث".

A ma demande j’ai rencontré mr Lekjaa président de la FRMF. Nous avons fait le point sur la compétition qui vient de s’achever pour nous. Nous avons également parlé de l’avenir, je lui ai fait part de mon point de vue. Nous avons convenu de ne faire aucune déclaration publique. pic.twitter.com/50Bnvf6XQe — Hervé Renard (@Herve_Renard_HR) July 15, 2019

وودع منتخب المغرب منافسات بطولة أمم إفريقيا من ثمن النهائي بركلات الترجيح أمام بنين.

وكان رينار قد تولى قيادة منتخب المغرب من فبراير 2016 وكان من المقرر أن يستمر حتى كأس العالم 2022 بقطر.

وتأهل أسود أطلس إلى ثمن نهائي بطولة أمم إفريقيا بعد تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة ودون استقبال أي هدف.

ولكن تعادل المنتخب أمام بنين بهدف لكل منهما قبل أن يودع المنافسات بركلات الترجيح.

وقاد رينار المغرب 43 مباراة فاز في 23 منها وتعادل 9 مرات وخسر 11 مرة.

وسبق لرينار قيادة منتخبات كوت ديفوار وزامبيا في إفريقيا وتوج معهما بلقب بطولة الأمم.

وتشير تقارير سعودية إلى اتفاق الاتحاد السعودي على كافة التفاصيل مع رينار لتولي قيادة المنتخب الفترة المقبلة.

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