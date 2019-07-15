رسميا – بازوكا من الاتحاد السكندري إلى الإنتاج الحربي

الإثنين، 15 يوليه 2019 - 17:54

كتب : هاني العوضي

محمد بازوكا مدافع الاتحاد أمام الأهلي

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري موافقته على انضمام محمد عبد الرازق "بازوكا" إلى الإنتاج الحربي.

ووافق مجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمد مصيلحي على العرض المالي المقدم من الإنتاج الحربي للظفر بالمدافع بازوكا، ليتمم الأخير انتقاله للإنتاج.

كما وافق طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري على الاستغناء عن خدمات بازوكا.

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الاتحاد السكندري أعلن في وقت سابق وبعد التشاور مع طلعت يوسف، دراسة العروض المقدمة للثلاثي بازوكا والهاني سليمان وأحمد الألفي.

والصفقة الأولى تمت بالفعل ليرحل بازوكا وينضم إلى الإنتاج الحربي.

صاحب الـ 24 عاما انضم إلى الاتحاد قادما من الزمالك في 2015.

وشارك بازوكا في 21 مباراة هذا الموسم بقميص الاتحاد السكندري.

وبشكل عام، لعب بازوكا 107 مباراة مع الاتحاد السكندري منذ انضمامه للفريق قادما من الزمالك، وسجل 8 أهداف وصنع مرة.

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