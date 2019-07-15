ساسي: خروج تونس ليس مفاجأة.. والسنغال تأهل بالحظ

الإثنين، 15 يوليه 2019 - 17:39

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي مع تونس أمام السنغال

رفض التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك المبالغة بعد خروج منتخب بلاده من الدور قبل النهائي لكأس الأمم الإفريقية بالخسارة ضد السنغال بهدف مساء الأحد.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

وصرح ساسي عبر قناة إم بي سي مصر "لا.. خروج تونس لم يكن مفاجأة، فالمباراة ممتازة بين فريقين خلقا فرص وكانت لديهما رغبة في الفوز".

واستدرك "لكن في مرحلة نصف النهائي من يرتكب أخطاء أقل يفوز، لقد أهدرنا عدة فرص، ولم يحالفنا الحظ".

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وشدد لاعب الزمالك "لاعبو منتخب تونس أدوا ما عليهم وبذلوا 100% من جهدهم لكن الحظ كان مع السنغال، نعتذر للجميع وإن شاء الله سنعوض في النسخة القادمة من كأس الأمم".

واستطرد فرجاني "لعبنا أفضل مباراة لنا في البطولة ضد السنغال وخرجنا للأسف، هذا وارد في كرة القدم، لقد قاتلنا في الملعب وأعتذر عن إهدار ركلة الجزاء".

وأتم تصريحاته "فخورون بأنفسنا، حاولنا إسعاد الجماهير وتعبنا كثيرا، ولكنه قدر ومكتوب".

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