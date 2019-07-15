الإسماعيلي يفعل بند الشراء في عقد شيلونجو

فعل نادي الإسماعيلي بند أحقية الشراء في عقد الإعارة الخاص ببينسون شيلونجو مهاجم الفريق ليستمر مع الدراويش لـ3 مواسم مقبلة.

بينسون شيلونجو النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وكان الإسماعيلي قد استعار شيلونجو من سموحة في سوق الانتقالات الشتوية بعقد يستمر حتى 6 أشهر مع أحقية الشراء.

وينضم المهاجم الدولي الناميبي إلى تدريبات الإسماعيلي استعدادا لمواجهة الزمالك في آخر مباراة للفريق من موسم 2018-2019، ثم بداية الموسم الكروي الجديد.

المهاجم صاحب الـ27 عاما لعب بقميص الإسماعيلي في 26 مواجهة بكل المسابقات سجل خلالها 6 أهداف وصنع 7 آخرين.

وتواجد شيلونجو مع منتخب ناميبيا ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر، ولم يشارك في مواجهة المغرب، لكنه شارك في مباراتي جنوب إفريقيا وكوت ديفوار، وخسر المنتخب الناميبي كل مواجهاته في دور المجموعات.

شيلونجو لعب بقميص سموحة في 13 مواجهة بكل المسابقات سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا.

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