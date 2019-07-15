تقرير - إيفرتون يسعى لضم موهبة ليل بدلا من نيكولاس بيبي

الإثنين، 15 يوليه 2019 - 15:53

كتب : FilGoal

رافاييل لياو ونيكولاس بيبي

يسعى نادي إيفرتون للحصول على خدمات رافاييل لياو موهبة نادي ليل خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وكان إيفرتون يسعى لضم نيكولاس بيبي جناح ليل لكنه وجد في لياو هدفا أرخص فيما يخص السعر.

ويسعى إيفرتون للتوصل لاتفاق مع ليل بدفع مبلغ 37 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات الموهبة البرتغالية.

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وانضم لياو إلى ليل في صيف 2018 مجانا قادما من سبورتنج لشبونة. ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

وشارك صاحب الـ20 عاما خلال الموسم المنصرم في 26 مباراة بكل المسابقات مع ليل سجل خلالها 8 أهداف وصنع هدفين.

لياو كان ضمن قائمة منتخب البرتغال للشباب تحت 17 عاما حينما توج بلقب يورو 2016 في أذربيجان على حساب إسبانيا.

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