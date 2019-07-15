ميرور: فيلا يقترب من ضم لاعب زيمبابوي بعد تغيبه عن تدريبات فريقه

يستعد نادي أستون فيلا للتوقيع مع مارفيلوس ناكامبا لاعب زيمبابوي وكلوب بروج البلجيكي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

مارفيلوس ناكمبا النادي : كلوب بروج زيمبابوي

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية في تقرير نشرته يوم الإثنين، إن فيلا عرض مبلغ 8 ملايين جنيه إسترليني لضم صاحب الـ25 عاما.

ويرغب كلوب بروج في الحصول على مبلغ مالي أكبر من الذي عرضه النادي الإنجليزي، في حين أن ناكامبا يضغط على فريقه للموافقة على انضمامه.

وتغيب ناكامبا عن تدريبات بروج يوم الإثنين في محاولة منه للضغط على فريقه من أجل الموافقة على انضمامه للفريق واللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

الدولي الزيمبابوي يلعب في مركز محور الارتكاز وشارك في المباراة الأولى ضد منتخب مصر في افتتاح كأس الأمم 2019 والتي خسرها منتخب بلاده بنتيجة 1-0.

وشارك ناكامبا خلال الموسم المنصرم في 23 مباراة، منها 5 مواجهات في دوري أبطال أوروبا.

وعاد أستون فيلا للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما خطف تذكرة التأهل من ديربي كاونتي، بعد غياب دام لـ3 سنوات منذ هبوطه في عام 2016.

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