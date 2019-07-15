أصدرت السفارة المصرية في الجزائر خلال الثلاثة أيام السابقة لمباراة الجزائر ونيجيريا ما يقرب من 2500 تأشيرة لدخول المشجعين الجزائرين إلى مصر.

ونجح منتخب الجزائر في التأهل إلى نهائي بطولة أمم إفريقيا لأول مرة منذ 29 عاما ويسعى محاربو الصحراء لحصد اللقب القاري الثاني.

ويلعب منتخب الجزائر أمام السنغال في ختام منافسات البطولة مساء الجمعة المقبل.

وكشفت السفارة المصرية عن صدور إجمالي عدد 4386 تأشيرة دخول للمشجعين الجزائريين منذ انطلاق البطولة.

وقرر أيمن مشرفة السفير المصري بالجزائر مواصلة العمل في السفارة والقسم القنصلي خلال عطلة نهاية الأسبوع لإصدار التأشيرات للراغبين في السفر للقاهرة بسبب ضيق الفترة الزمنية المتاحة.

ويأتي ذلك بعد إعلان رئاسة الوزراء الجزائرية عن تسيير 9 رحلات تشارتر إلى القاهرة لدعم المنتخب الجزائري.

وكان قد سبق وتم إصدار ما يقرب من 1200 تأشيرة دخول في 18 ساعة فقط عقب فوز الجزائر على كوت ديفوار.

ورحب أيمن مشرفة بالأخوة الجزائريين في بلدهم الثان مصر، وشدد على أن السفارة ستبذل قصارى جهدها لتلبية الطلبات الخاصة بالحصول على تأشيرات الدخول للقاهرة.