خاص سفارة مصر بالجزائر تواصل العمل يوم العطلة لتوفير تأشيرات الجماهير.. و9 رحلات للقاهرة

الإثنين، 15 يوليه 2019 - 15:00

كتب : FilGoal

الجزائر - نيجيريا - كأس إمم إفريقيا 2019

أصدرت السفارة المصرية في الجزائر خلال الثلاثة أيام السابقة لمباراة الجزائر ونيجيريا ما يقرب من 2500 تأشيرة لدخول المشجعين الجزائرين إلى مصر.

ونجح منتخب الجزائر في التأهل إلى نهائي بطولة أمم إفريقيا لأول مرة منذ 29 عاما ويسعى محاربو الصحراء لحصد اللقب القاري الثاني.

ويلعب منتخب الجزائر أمام السنغال في ختام منافسات البطولة مساء الجمعة المقبل.

أخبار متعلقة

محرز لسياسي فرنسي تمنى خسارة الجزائر: هذا الهدف لك أحمد فتحي: توقعت تأهل الجزائر للنهائي منذ أول مباراة.. بلماضي مثل حسن شحاتة تشكيل الجزائر - بلماضي لا يغير.. وزفان يعوض عطال التشكيل - نيجيريا بقوة هجومية ضاربة أمام الجزائر

وكشفت السفارة المصرية عن صدور إجمالي عدد 4386 تأشيرة دخول للمشجعين الجزائريين منذ انطلاق البطولة.

وقرر أيمن مشرفة السفير المصري بالجزائر مواصلة العمل في السفارة والقسم القنصلي خلال عطلة نهاية الأسبوع لإصدار التأشيرات للراغبين في السفر للقاهرة بسبب ضيق الفترة الزمنية المتاحة.

ويأتي ذلك بعد إعلان رئاسة الوزراء الجزائرية عن تسيير 9 رحلات تشارتر إلى القاهرة لدعم المنتخب الجزائري.

وكان قد سبق وتم إصدار ما يقرب من 1200 تأشيرة دخول في 18 ساعة فقط عقب فوز الجزائر على كوت ديفوار.

ورحب أيمن مشرفة بالأخوة الجزائريين في بلدهم الثان مصر، وشدد على أن السفارة ستبذل قصارى جهدها لتلبية الطلبات الخاصة بالحصول على تأشيرات الدخول للقاهرة.

اقرأ أيضا:

المحكمة الرياضية: الوداد والترجي يرفضان إعادة نهائي دوري الأبطال.. وموعد القرار النهائي

محرز لسياسي فرنسي تمنى خسارة الجزائر: هذا الهدف لك

نهائي فانتازي في الجول.. كون أو عدل فريقك للفوز بـ بلايستيشن 4

حوار - لاسارتي يتحدث عن ترك إرث للأهلي مثل جريزمان.. ورمضان ليس مارادونا

رسميا - بورتو يعلن انضمام كاسياس للإدارة الفنية هذا الموسم

تقارير: اجتماع بين نيمار وسان جيرمان استمر 3 ساعات.. وشكوك حول سفره للجولة الآسيوية

مصر 2019 الجزائر

نرشح لكم

أخر الأخبار

رينار: أخبرت رئيس الاتحاد المغربي برأيي.. ولن نُصدر بيانات رسمية 23 دقيقة | مصر 2019
سكاي: هاري ماجواير أخبر ليستر برغبته في الرحيل.. وعقبة في الطريق 26 دقيقة | أوروبا
رسميا – الابن الأكبر لـ زيدان ينتقل إلى الدوري البرتغالي 31 دقيقة | أوروبا
رسميا – بازوكا من الاتحاد السكندري إلى الإنتاج الحربي 46 دقيقة | مصر
ساسي: خروج تونس ليس مفاجأة.. والسنغال تأهل بالحظ ساعة | مصر 2019
تقرير - لصوص يسرقون مقابلة حصرية لنيمار مع التلفزيون البرازيلي ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صورة – الكاف يعلن عن نظام التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.. ذكرى سيئة لمصر 2 تعرف على عدد صفقات الزمالك "القوية للغاية" وموعد إعلانها 3 أول تعليق من محمد صلاح بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا 4 في الجول يكشف - كيف يخطط كهربا لفسخ التعاقد مع الزمالك من خلال تركيا

قد ينال إعجابك