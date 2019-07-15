التلفزيون المغربي: استقالة رينار من قيادة منتخب أسود الأطلس

الإثنين، 15 يوليه 2019 - 14:47

كتب : FilGoal

هيرفي رينار

أعلنت قناة الرياضية المغربية استقالة إيرفي رينار من تدريب منتخب المغرب بعد الإخفاق في أمم إفريقيا.

وودع منتخب المغرب منافسات بطولة أمم إفريقيا من ثمن النهائي بركلات الترجيح أمام بنين.

وكان رينار قد تولى قيادة منتخب المغرب من فبراير 2016 وكان من المقرر أن يستمر حتى كأس العالم 2022 بقطر.

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وتأهل أسود أطلس إلى ثمن نهائي بطولة أمم إفريقيا بعد تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة ودون استقبال أي هدف.

ولكن تعادل المنتخب أمام بنين بهدف لكل منهما قبل أن يودع المنافسات بركلات الترجيح.

وقاد رينار المغرب 43 مباراة فاز في 23 منها وتعادل 9 مرات وخسر 11 مرة.

وسبق لرينار قيادة منتخبات كوت ديفوار وزامبيا في إفريقيا وتوج معهما بلقب بطولة الأمم.

وتشير تقارير سعودية إلى اتفاق الاتحاد السعودي على كافة التفاصيل مع رينار لتولي قيادة المنتخب الفترة المقبلة.

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