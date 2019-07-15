سكاي: بايرن لن يضم ساني هذا الصيف لسببين.. وحدد بديلين

قرر نادي بايرن ميونيخ تأجيل فكرة ضم ليروي ساني جناح مانشستر سيتي، ومن غير المرجح أن يتخذ أي خطوة لضم اللاعب خلال السوق الصيفية الجارية لسببين. وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي" في نسختها الألمانية.

وقال التقرير إن السبب الأول يعود للاعب لأنه يجب أن يقوم صاحب الـ23 عاما بإخبار إدارة سيتي برغبته في الرحيل، وهو لم يفعل ذلك.

وصرحت مصادر في النادي الإنجليزي لشبكة "سكاي سبورتس" أن اللاعب يرى أن مستقبله مع مانشستر سيتي.

على الجانب الآخر فمانشستر سيتي ينوي طلب مبلغ أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني سعرا للاعب، وقالت مصادر في بايرن ميونيخ لـ"شبكة" سكاي أنه على الرغم من وجود رغبة قوية في ضم ساني، إلا أن بايرن لا ينوي دفع هذا المبلغ خلال النافذة الصيفية الجارية.

وانضم النجم الدولي الألماني إلى سيتي قادما من شالكه في صيف 2016 بمبلغ 50.50 مليون يورو، ويمتد تعاقده الحالي مع النادي الإنجليزي حتى صيف 2021.

وشارك ساني خلال الموسم المنصرم في 47 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 16 هدفا وصنع 18 آخرين.

وكان بايرن يفكر في ضم ساني لفترة طويلة، إلا أنه عاد مجددا منذ يوم الأحد لتجديد اهتمامه بضم كالوم هودسون أودوي جناح تشيلسي الشاب، وكذلك يانيك فيريرا كاراسكو جناح داليان يفانج الصيني كبدائل لساني.

وحاول بايرن ميونيخ طيلة السوق الشتوية الماضية ضم أودوي من تشيلسي حتى أنه قدم ما يقرب من 4 عروض رسمية للظفر بخدمات اللاعب. وقالت صحيفة "ميرور" يوم الأحد إن النادي جدد اهتمامه بالجناح الإنجليزي الشاب صاحب الـ18 عاما. (طالع التفاصيل)

اقرأ أيضا:

تونس تنتحر.. السنغال إلى النهائي

مصدر في الزمالك لـ في الجول: بيراميدز أبدى اهتمامه بضم بهاء مجدي

قهر العشب وفيدرير.. ديوكوفيتش بطلا لويمبلدون في مباراة ماراثونية

خبر في الجول – شيء واحد يفصل الأهلي عن الاتفاق مع بيراميدز بشأن علي جبر

خبر في الجول – الزمالك يتفق مع مدافع بيراميدز