بعد الفوز بالدوري العراقي.. نيبوشا يبدأ مهمة تدريب الصفاقسي

يتولى نيبوشا يوفوفيتش المدير الفني السابق لفريق الزمالك، القيادة الفنية لفريق الصفاقسي التونسي خلال الأسبوع الجاري.

وتوج نيبوشا بلقب الدوري العراقي هذا الاسبوع مع ناديه الشرطة قبل جولتين من نهاية السباق.

وكان الصفاقسي التونسي قد توصل لاتفاق مع المدرب المونتينجري في نهاية مايو الماضي لقيادة الفريق بعد فسخ التعاقد مع رود كرول بالتراضي.

وكشفت صحيفة الصريح التونسية أن نيبوشا سيلحق ببعثة الصفاقسي في معسكره بحمّام بورقيبة خلال الأسبوع الجاري بعد ضمان تتويج الشرطة بالدوري العراقي.

وتولى نيبوشا القيادة الفنية لفريق الزمالك في أغسطس 2017 قبل أن يرحل بعد 5 أشهر فقط ويعود للفيصلي الأردني.

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