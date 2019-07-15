نعيم السليتي: الحكم حرم تونس من التأهل لنهائي أمم إفريقيا

يرى نعيم السليتي لاعب منتخب تونس أن حكم لقاء منتخب بلاده ضد السنغال حرم نسور قرطاج من بلوغ نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وتفوقت السنغال على تونس وتأهلت لنهائي بطولة أمم إفريقيا 2019 بعد الانتصار على نسور قرطاج بهدف دون رد.

وقال السليتي في تصريحاته للصحفيين عقب اللقاء: "حاولنا السيطرة على المباراة لكن وجدنا منافس منضبط تكتيكيا".

وأضاف "حكم المباراة حرمنا من المرور إلى الدور النهائي بسبب عدم الإعلان عن ركلة الجزاء بعد لمس مدافع السنغال للكرة بيده".

وأردف لاعب ديجون "لاعبو المنتخب قدموا كل ما لديهم من أجل إدخال الفرحة على قلوب التونسيين لكن لم ينجحوا في ذلك".

ويقام نهائي البطولة الإفريقية بين السنغال والجزائر على استاد القاهرة يوم الجمعة المقبل.

فيما تواجه نيجيريا منتخب تونس في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع يوم الأربعاء على استاد السلام.



































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